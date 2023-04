El Programa de Cuesta: La ley pro-okupas de Sánchez

El Gobierno asegura que la polémica enmienda introducida en su Ley de la Vivienda no protege a los okupas. Asegura que se trata de un invento de los medios y que la protección a la propiedad privada no se rebaja. Nada más lejos de la realidad. El texto real de la enmienda, dirigida a modificar las reclamaciones que se tramitan en base a la Ley de Enjuiciamiento Civil, deja muy claras todas las nuevas exigencias a los propietarios, grandes o pequeños, que pretenden que les paguen lo que les deben y expulsar a inquilinos morosos u okupas que hayan entrado en casas no habitadas en ese momento. La Ley de Vivienda sí dificulta la expulsión de okupas y de los denominados inquiokupas.

Según la ley: "no se admitirán las demandas, que pretendan la recuperación de la

posesión de una finca, en que no se especifique: si el inmueble objeto de las mismas constituye vivienda habitual de la persona ocupante. Si concurre en la parte demandante la condición de gran tenedora de vivienda, en los términos que establece el artículo".