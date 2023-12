Almeida mantiene la presión: "Ortega tiene que dejar el acta de concejal"

No hay visos de concordia entre PP y VOX, al menos en Madrid. Las mayorías absolutas de los populares tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad de Madrid han relegado a los de Santiago Abascal a un segundo plano difícil de digerir, más si cabe cuando aparece la polémica. Y no hay mejor muestra de ello que lo sucedido en el último pleno municipal, con el lanzamiento de botella de Javier Ortega Smith al portavoz adjunto de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño.

Como era de esperar, las peticiones de dimisión para el portavoz de VOX se sucedieron de forma inmediata desde la izquierda, y pusieron en un brete al alcalde de la capital, si bien es cierto que José Luis Martínez Almeida se ha mostrado tajante a la hora de condenar la actitud de Ortega Smith. Y lo ha vuelto a ser: "Mantenemos la petición de que Ortega Smith deje el acta porque su actitud es inaceptable e intimidatoria hacia Rubiño". Con estas palabras, Almeida mantiene su presión hacia VOX para que la acción del portavoz no quede impune, y contesta a las declaraciones que ayer hacía Santiago Abascal. El líder de VOX salió en defensa de su compañero y señalaba que era "desolador ver al PP haciéndoles el juego, siempre pidiendo perdón a la extrema izquierda violenta y mentirosa". Para Martínez Almeida, el juego lo hace Ortega con su conducta. "Yo no le hago el juego ni a Vox ni a la izquierda sino que tengo una línea coherente porque he condenado en todo momento los actos de agresivos o los actos de violencia, se produzcan por quien se produzcan". "No distingo la ideología ni la persona para condenar unos u otros actos, lo único en lo que me fijo es en la conducta y para mí la conducta de Javier Ortega Smith es inaceptable", ha remarcado Almeida. Al alcalde le "decepciona profundamente que Vox se enroque en la defensa de Javier Ortega Smith en vez de asumir que su conducta no es aceptable".

Culpa a Pedro Sánchez de la crispación

Almeida también ha cargado contra Pedro Sánchez, al que señala como principal causante del ambiente (cada vez más irrespirable) en la política nacional. "Cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dice que su política es la de levantar muros entre españoles es muy difícil que no se puedan producir episodios de crispación", ha contestado a los periodistas desde el Centro Integrado de Seguridad y Emergencias (CISEM), donde ha felicitado la Navidad a los servicios municipales en activo durante la Nochebuena.

El 'popular' ha afirmado que en el Ayuntamiento de Madrid ·ha entrado el 'sanchismo' y con él "una forma de entender la política desde la crispación y desde el fango", lo que puede degenerar "en una serie de episodios que son absolutamente injustificables". "Por eso creo que también deberíamos pedirle una reflexión al 'sanchismo' y al presidente del gobierno sobre si de verdad un proyecto político puede consistir en levantar muros y amnistiar terroristas", ha argumentado.

Almeida asegura que "todos aquellos que justificadamente se están quejando de lo que sucedió el otro día en el Pleno del ayuntamiento de Madrid están tramitando una ley que amnistía a terroristas y esto conviene no olvidarlo porque hay algunos que se rasgan las vestiduras y que hacen determinados discursos pero luego, cuando ellos tienen que adoptar sus propias conductas, no les importa aprobar una ley que amnistía a terroristas o entregar la Alcaldía de Pamplona a Bildu".