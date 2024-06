El gasto fue anunciado por parte de Turespaña –Ministerio de Industria– como una de las partidas de sus presupuestos para 2023: "Turespaña destinará 8,6 millones de euros para la construcción de la nueva sede de la OMT", señaló en aquel momento el Gobierno de Pedro Sánchez. Fernando Valdés, secretario de Estado de Turismo en ese período, explicó los principales ejes del presupuesto de su departamento y destacó esta partida de gasto en octubre de 2022. Según sus propias palabras, debía pagarse "en cumplimiento del compromiso que nuestro país asume con la Organización Mundial del Turismo". Y la OMT, por su parte, cumplió otros compromisos. Porque lo cierto es que la presencia de Begoña Gómez en actos, viajes y acuerdos organizados por la Organización Mundial de Turismo fue más que notable.

"La inversión destinada a la sede de la OMT supone un compromiso con el multilateralismo turístico y con sus retos futuros", expuso Valdés ante la Comisión de Industria, Comercio y Turismo. El secretario de Estado de Turismo explicó, además, que la sede de la Organización Mundial del Turismo (OMT) estaría ubicada en el edificio B del Palacio de Congresos de la Castellana, "que prevemos que estará listo a finales de 2024" ya que las instalaciones se iban a someter a una rehabilitación. De hecho, el Boletín Oficial del Estado (BOE), detalló que "la entrega del edificio se realiza mediante la figura de la concesión demanial" y "se otorga por un periodo de 75 años a título gratuito".

Y, por esas fechas, lo que estaba claro era el respaldo de la OMT a la mujer del presidente, Begoña Gómez. De hecho, la OMT había, por ejemplo, acercado ya a la Agencia de Desarrollo Africano al Africa Center de Begoña Gómez.

Valdés subrayó la importancia del esfuerzo económico previsto para cumplir con ese compromiso y con otros retos: el presupuesto de Turespaña se incrementaba un 27,5%, hasta consolidarse en 114,3 millones de euros, 24,7 millones de euros más que en 2022, provenientes de las transferencias corrientes y de capital que realizaba la Secretaría de Estado, completados por los remanentes del propio organismo y los rendimientos por ingresos propios.

El contexto es sencillo de explicar. Pedro Sánchez cedió a la Organización Mundial del Turismo (OMT) la sede gratis en España por 75 años y tras sufragar una reforma de 24,4 millones de euros. El compromiso se lanzó en enero de 2019, tal y como celebró la organización dependiente de la ONU y dejó constancia en sus propias comunicaciones. Y, tras ello, el secretario general de la OMT tuvo una dedicación destacable hacia Begoña Gómez: le presentó ministros africanos en asambleas de la OMT, respaldó proyectos del Africa Center y hasta acompañó a la mujer del presidente en algunos de sus actos internacionales promovidos por el centro que dirigía Begoña Gómez. El nombre del secretario general de la OMT es Zurab Pololikashvili. Estuvo el 21 de enero de 2020 con la mujer del presidente en la cena de Fitur en la que estuvo igualmente Javier Hidalgo, el CEO de Globalia, empresa posteriormente rescatada por el Gobierno español. Y cerró una importante colaboración con Begoña Gómez en el campo del turismo y la educación.

Hubo colaboración con el Africa Center que dirigía Begoña Gómez, por ejemplo, "en el marco del exitoso concurso de la primera Aventura Tecnológica Turística OMT/NEPAD: Promoviendo la Innovación Turística Africana". Hubo presentación de ministros africanos a Begoña Gómez con motivo de la Asamblea de la OMT en San Petersburgo en 2019. Y hubo acercamiento a la NEPAD, nada menos que la New Partnership for Africa´s Development Planning and Coordinating Agency: la agencia de planificación del desarrollo de África. Todo un centro de contactos y financiación centrado justo en la materia del Africa Center y en el objetivo de la captación de fondos.