Pánico en el equipo jurídico de Begoña Gómez: temor a un volcado de datos de su móvil por exigencia del juez

Tres casos rodean en estos momentos al entorno más cercano de Pedro Sánchez. El primero de ello es Pegasus, el segundo el de Begoña Gómez y el tercero el del hermano del presidente, David Sánchez. En el primero de ellos, el Gobierno ya ha mostrado su escaso interés en que se pueda conocer el material espiado en el móvil presidencial por parte de, presumiblemente, Marruecos. En el segundo, fuentes de la investigación no descartan que sea necesario conocer el grado de implicación de la mujer del presidente en la consecución de los concursos públicos de Carlos Barrabés o en el rescate de Globalia, asuntos que podrían llevar a necesitar de un volcado de datos del móvil de Begoña Gómez. Y en el tercero, más de lo mismo sobre los contactos entre David y el resto de implicados en su contratación, cuestión que una vez más, podría necesitar del conocimiento de las conversaciones entre todos ellos. Todo ello apunta a los móviles y todo ello hace temblar al entorno de Begoña Gómez y de Pedro Sánchez.

El problema es la posible sentencia que acabe recayendo en los distintos casos judiciales que rodean a la esfera más cercana a Sánchez. Por supuesto. Pero mucho antes, el problema pueden ser las diligencias practicadas en cuestiones tan habituales como una intervención de los móviles en dos casos: Begoña Gómez y David Sánchez. Y es que cualquier comentario esclarecedor de operaciones o negocios podría disparar la repercusión del caso, como señalan fuentes de la investigación de ambos casos.

Y esa es en estos momentos una de las enormes preocupaciones de Moncloa. Y uno de los grandes motivos por los que los esfuerzos de Sánchez son tan obvios con el único objetivo de impedir que avancen las diligencias, la citación de Begoña Gómez el próximo 5 de julio y el posible paso a nuevas peticiones de investigación donde podrían llegar a estar los móviles personales.

Por todo ello el equipo jurídico de Begoña Gómez no deja de presionar al juez Peinado para que frene el caso. Y no sólo es el abogado de la mujer del presidente: todo el entorno del propio Gobierno se dedica de continuo a lanzar mensajes descalificadores de la labor del juez en los que no dejan de aparecer insinuaciones sobre lawfare, admisión de denuncias falsas, intereses espurios, etc.

Eso sí, pese a todo ello, la respuesta del juez Peinado no ha podido ser más profesional. El titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid Juan Carlos Peinado ha propinado ya un sonoro golpe judicial a las maniobras de la esposa del presidente del Gobierno al asegurar que en la causa en la que está imputada se investigan hechos que desbordaban ya los contratos adjudicados a su amigo empresario Juan Carlos Barrabés con fondos europeos. Y que, por lo tanto, una vez traspasada esa parte del caso a la Fiscalía Europea, él seguirá con la parte que no está afectada por los fondos europeos y no cerrará el caso.

En esta línea, la defensa de la mujer de Pedro Sánchez ha reclamado al juez que le aclare qué parte de los hechos que investiga siguen siendo de su competencia, después de que decidiera remitir a la Fiscalía Europea la parte de la investigación que afecta a contratos con fondos de la UE. Begoña Gómez es investigada por delitos de tráfico de influencias y corrupción entre particulares. Pero una providencia, publicada por Libertad Digital, dejó claro que "debe tenerse en cuenta, en primer lugar, que el auto dictado por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección XXIII), resolviendo el recurso de Apelación del Ministerio Fiscal, lo fue, teniendo en consideración, lo que en el momento de la interposición del citado recurso constaba en las actuaciones, es decir, tan sólo, la denuncia inicial, y las informaciones de dos medios de comunicación, unidos a dicha denuncia, de tal manera que, en ese momento, se carecía de los nuevos documentos aportados por los testigos, así como el primer informe emitido por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), de la Guardia Civil, comisionados en las presentes diligencias", añade. "Los contratos a los que se refiere el auto por el que se concede la avocación parcial a la Fiscalía Europea, es uno de esos bloques, pero existen otros dos bloques, que no conciernen a esos contratos", apunta el instructor.