Vox coloca la pelota en el tejado de los presidentes autonómicos: "Los acuerdos no son un cheque en blanco"

A solo un día de que el Gobierno de Pedro Sánchez se reúna con las comunidades autónomas para debatir el reparto de los menores no acompañados que se apelotonan en Canarias, la formación de Santiago Abascal presiona a los barones populares pidiéndoles que rompan con la dirección nacional si no quieren quedarse en minoría. "El PP firma unos acuerdos que le permiten llegar al Gobierno y que permiten hacer a varios miembros del Partido Popular presidente de las regiones. Esos acuerdos no son una broma, no es un cheque en blanco, hay que cumplir lo pactado", ha advertido la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán.

Vox asegura que su amenaza "no es un órdago", sino la consecuencia del incumplimiento de lo acordado para la formación de los cinco gobiernos autonómicos que se podrían ver afectados. De esta forma, los de Santiago Abascal confían y fuerzan a los presidentes autonómicos a tomar una postura contraria a la defendida por su líder, Alberto Núñez Feijoo. "Nosotros tenemos muchos motivos para confiar en que los presidentes autonómicos van a hacer lo correcto porque han firmado esos acuerdos de gobierno, a pesar de las zancadillas que les ha puesto Génova", ha expresado Millán. Una opinión que nada tiene que ver con la realidad. Barones populares como Alfonso Fernández Mañueco, Jorge Azcón o Alfonso Serrano entre otros, han coincidido en que ellos no van a actuar "bajo amenazas".

Llaman la atención sin embargo, las palabras que ha pronunciado el vicepresidente de Castilla y León Juan García Gallardo, como ya hizo el valenciano Vicente Barrera, durante su comparecencia en la comisión de presidencia de las cortes de Castilla y León en medio de esta crispación política entre socios naturales. Gallardo ha defendido que su gobierno, en coalición con el Partido Popular, es "estable" y "sólido", al tiempo que ha augurado más avances en lo que queda de legislatura.

En todo caso, Vox critica la "incoherencia" de Alberto Núñez Feijoo en materia migratoria y le acusa de "engañar a sus votantes". Queriendo retratar al Partido Popular, desde la formación de Santiago Abascal no descartan que PP y PSOE lleguen a gobernar juntos en las regiones que ellos abandonarían si se acogen menores no acompañados. Recuerdan que "no tienen ningún tipo de problema" en llegar a acuerdos como el alcanzado con el Consejo General del Poder Judicial o la iniciativa legislativa popular para regularizar a 500.000 inmigrantes ilegales residentes en España.