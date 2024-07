Feijóo, implacable contra Sánchez: "Váyase a su despacho y redacte su tercera y definitiva carta"

El líder de la oposición, en su turno de réplica, ha sacado los colores al presidente del Gobierno. Mientras Pedro Sánchez ha evitado hacer alusión a su mujer y a su citación, de este viernes, en calidad de investigada ante el juez Peinado, Feijoo ha cargado duramente contra Begoña Gómez haciendo referencia a la última noticia a cerca de la petición de la Universidad Complutense de Madrid al juez a investigar a la mujer del presidente por "apropiación indebida" tras su falta de colaboración en el marco de la investigación interna efectuada en la institución universitaria, según informa Libertad Digital. En este sentido Feijoo ha ironizado diciendo entender el nerviosismo de Sánchez: "Quedan dos días para el viernes".

Feijoo ha enfatizado que la Universidad Completense "no es ninguna organización", sino "una institución pública", abriendo la puerta al presidente del Gobierno para que se marchara de la Cámara Baja. "Señor presidente, se acabó la mañana. Váyase a su despacho y redacte la tercera y definitiva carta", ha atizado el líder del Partido Popular, al tiempo que le ha afeado "hablar de regeneración".

Feijoo ha sido aplaudido por toda su bancada después de que además haya acusado a Pedro Sánchez de utilizar la tribuna para lanzar bulos. "Cuando era presidente de Galicia me sometía a todas las ruedas de prensa, usted no. En TVG plantee una terna al PSOE y la directora es la que eligió el Partido Socialista ¿Los militantes del PP no me han votado? ¿El Congreso de Sevilla en 2022 fue un bulo? Nunca cambiaré los votos detrás de un biombo para que no me echen del partido", ha deslizado el presidente del PP.