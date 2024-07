Tellado: "Hay una connivencia clara del Gobierno de España con el régimen de Maduro"

Pocas horas después del fraude electoral en las últimas elecciones venezolanas, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha declarado en Es la mañana de Federico de esRadio que "la complicidad del Gobierno de España con el régimen de Maduro es inadmisible. Hay una connivencia clara, vínculos directos". Según el diputado por La Coruña, "el día que caiga el régimen de Maduro se sabrán muchas cosas que hoy no sabemos".

Tellado ha declarado que, en Venezuela, "estamos asistiendo a un auténtico movimiento cívico que lucha por reconquistar la democracia": "Estamos viviendo unas horas determinantes". El portavoz del PP en el Congreso ha destacado "el llamamiento que ha hecho María Corina Machado para que todos los interventores, todas las personas que han apoyado la candidatura encabezada por Edmundo González velen las puertas de los colegios electorales para que no se pueda hacer trampa y aparezcan las actas de conteo" y ha instado a la comunidad internacional a que "se posicione de forma clara en defensa del voto de los venezolanos ya emitido".

La reacción del tirano bolivariano, según Tellado, acredita "que estamos ante un gran fraude electoral de una tiranía que se resiste a morir": "El régimen de Maduro está muerto. Le han abandonado incluso líderes de países latinoamericanos que no pueden avalar el fraude electoral cometido".

Para Tellado, en España, "la obligación de la oposición es forzar un pronunciamiento del Gobierno". Ha censurado la "penosa" actitud del expresidente Zapatero, quien se ha prestado "a dar apariencia de normalidad a un proceso democrático que no cuenta con plenas garantías" y "a un escrutinio que ha vulnerado todas las normas". "En el fondo, hay una patología en el PSOE de Sánchez. Sánchez es muy duro con los dictadores muertos y muy sumiso y blandito con los vivos. El PSOE de Sánchez prefiere una dictadura de izquierdas que un gobierno democrático de derechas", ha agregado.

Estamos en las primeras horas y el PP tiene que analizar todas las iniciativas que hay que llevar a cabo". De momento ha dicho que "hay que salir a los medios y combatir un relato que es inasumible, si atiendes a lo que dice el Consejo Nacional Electoral es que han votado el 130% de los venezolanos". Y ha querido poner en valor la victoria anunciada por María Corina Machado de que han "podido contabilizar el 40% de las mesas y la diferencia es abismal. Esa es la situacion actual, todo lo demás hay que exigir una auditoria electoral". Y ha pedido a toda la comunidad internacional que se ponga de acuerdo para que "este fraude electoral no culmine".

Del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero ha dicho que "no es un actor más, es el actor principal, no solo en relaciones con regímenes de dudosa legalidad sino que Maduro atiende al guión escrito por Zapatero".

Sobre la retención que sufrió la delegación del PP en el aeropuerto de Caracas, Tellado ha dicho que "hemos estado abandonados dos horas y medias en el aeropuerto de Caracas sin que el embajador nos asistiese. Envió al cónsul, pero el embajador no apareció". Según el diputado de La Coruña, "si el embajador no fue a velar por nuestros derechos, es porque tenía un mandato del Gobierno de España, del ministro Albares". "Por tanto, la complicidad del Gobierno de España con el régimen de Maduro es inadmisible. Hay una connivencia clara, vínculos directos. (…) El día que caiga el régimen de Maduro se sabrán muchas cosas que hoy no sabemos", ha añadido.

Tellado ha dicho que "hemos hecho lo que teníamos que hacer, responder a la invitación, estar allí comandados por Esteban González Pons". Y ha denunciado que en la expedición había tres eurodiputados con pasaporte dilplomático y a los que se les ha priohibido entrar". "Lo grave es que se haya impedido entrar a tres eurodiputados, uno de ellos vicepresidente del Parlamento Europeo –por Esteban González Pons–", ha concluido.

"Sánchez ha engañado a todo el mundo"

Con respecto a la situación política catalana, Tellado ha dicho que "la única evidencia en estos momentos es que Sánchez ha engañado todo el mundo todo el tiempo, ha engañado a ERC o a Junts, o a ambos, y sus socios se están dando cuenta de esto". En su opinión, "la única realidad sobre la legislatura es que Sánchez no tiene apoyos para seguir siendo presidente del Gobierno y no se puede gobernar sin presupuestos". Aun así, "va a tratar de atornillarse y vamos a vivir, durante los próximos meses, la agonía de otro régimen": "El único al que Sánchez no ha fallado es a Bildu. Me temo que, a la vuelta del verano, veremos decisiones del Gobierno que nos helarán la sangre".

Volviendo, finalmente, a las elecciones venezolanas, el portavoz del PP ha apuntado que "había que elegir entre democracia o dictadura, y los venezolanos eligieron democracia". "Ahora, se trata de que el régimen abandone el poder", ha finalizado.