María Corina Machado proclama la victoria arrolladora de Edmundo González: "Obtuvo el 70% de los votos"

Minutos después de que Nicolás Maduro se proclamara vencedor de las elecciones presidenciales de Venezuela, pidiera respeto para los resultados y que nadie se entrometa, María Corina Machado convocaba a la prensa para anunciar la victoria arrolladora del candidato del cambio de Mesa de la Unidad Democrática, Edmundo González Urrutia. "Queremos decirle a los venezolanos: el mundo tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González Urrutia".

"Tenemos más del 40% de las actas. El 100% de las actas del CNE, las tenemos y toda esta información coincide en que Edmundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos y Maduro el 30% de los votos", ha asegurado.

"Esto ha sido algo tan abrumador, tan grande que hemos ganado en todos los sectores del país. En todos los estractos del país. En todos. En todos los estratos del país. Y todos los que estamos aquí lo vimos en las calles. Sabemos lo que hoy pasó. Hemos estado asegurándonos que toda la información de este proceso se recogía y se recordaba", ha añadido María Corina Machado.

También ha alabado el trabajo de los ciudadanos militares: "Estuvieron allí en primera fila, vieron a la gente con alegría y esperanza, organizados de forma cívica y pacífica. Y el deber de la fuerza armada nacional es hacer respetar la soberanía nacional expresada en el voto. No vamos a aceptar ese chantaje de la defensa de la verdad, que es violencia. Violencia es ultrajar la verdad. Eso sí es violencia. Es lo que pretenden hacer. Vamos a defender la verdad y le quiero pedir a cada uno de los miembros de las mesas y testigos que allí nadie se mueve y le pido a todas las comunidades de Venezuela que vayan en familia a acompañarlos en todos los centros de votación. En este momento seguimos registrando la victoria de Edmundo González Urrutia.

Corina Machado también ha querido denunciar los resultados publicados por el ente electoral chavista. "Eso que ha dicho el CNE es imposible que se compagine con la información que nosotros tenemos. Tenemos la información y las actas y la diferencia es tan grande que esto no lo van a poder parar", ha señalado y ha dicho que van a empezar con denuncias: "Estaban sacando a nuestros testigos de cientos de mesas. Que habían cerrado y que no imprimes el acta". La opositora aseguró que en los próximos días se anunciarán "las acciones para defender la verdad" y "el respeto a la soberanía popular" que este domingo "se expresó y eligió" a González Urrutia.

"Todo el mundo sabe lo que pasó. Ahora nos corresponde a todos defender la verdad. No sólo a nosotros. Pero cada venezolaqno debe defender lo suyo, porque se trata de la vida de tdos. Esto no es un fraude más. Esto es violar groseramente la soberanía popular. No hay manera de justificar esto", ha apuntado.

El propio candidato Edmundo González Urrutia señaló que : "Nuestro mensaje de reconciliación y cambio en paz sigue vigente. Y estamos convencido de que la gran mayoría de los venezolanos lo aspiran igualmente. Nuestra lucha continúa y no descansaremos hasta que la voluntad del pueblo de Venezuela sea respetada (...) La mentira tiene patas cortas. Nuestro llamado no es a la violencia, sino a la reconciliación y a la paz".