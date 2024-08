La jueza reclama la memoria de tareas del hermano de Sánchez tras ser ascendido y la Diputación se la oculta

La Justicia sigue sus investigaciones contra la familia de Pedro Sánchez pese a los continuos ataques a los jueces por parte del Gobierno. Es más, pese a al bombardeo a la independencia judicial y a los obstáculos a la investigación interpuestos, entre otros y en el caso del hermano del presidente, por parte de la Diputación de Badajoz, que ha llevado al Juzgado de Instrucción a tener que reclamar el desglose de actividades de David Sánchez después de ser enchufado y ascendido porque la misma Diputación socialista citada no se lo facilitó.

El sumario refleja con claridad estos obstáculos a la investigación, tal y como ha comprobado Libertad Digital en los escritos judiciales. Y es que muchos cargos socialistas, empezando por el presidente del Gobierno tienen motivos para estar preocupados por el caso de David Azagra, el hermano usaba un seudónimo para ocultar su parentesco con el presidente Sánchez.

Lo cierto es que Pedro Sánchez llegó a la Secretaría General del PSOE el 18 de junio de 2017. Once días después, la Diputación de Badajoz –en manos socialistas– solicitaba la incorporación de su hermano al cargo inventado de coordinador de los conservatorios de música de Badajoz, aunque realmente sólo es uno partido en dos edificios casi pegados.

El cargo, tal y como ya ha publicado Libertad Digital, se le concedió "sobre todo, por la contestación a las preguntas que se formularon en la entrevista".

Pues bien, con todo ello, el cargo elegido fue un puesto de alta dirección, tal y como ha plasmado un informe elaborado por "el Servicio de Apoyo Jurídico e Inspección del Área de Recursos Humanos y Régimen Interior de la Excma. Diputación Provincial de Badajoz". ¿Por qué? En primer lugar por el sueldo y autonomía que permitía. Y también porque ese tipo de contrato permitió amoldar su trabajo real a "la confianza recíproca de las partes" y la "buena fe". La confianza y la buena fe con el hermano del presidente del Gobierno.

Pero la Justicia se ha encontrado con reiterados problemas a la hora de investigar qué hacía realmente –si es que hacía algo o incluso si acudía– David Sánchez o Azagra, como cada uno lo quiera llamar.

Registro de entrada y salida

"Una vez recibida la documentación requerida, y tras el examen de la misma, devienen necesarias las siguientes diligencias probatorias", señala el juzgado que lleva a cabo la instrucción: "Con respecto a la documentación remitida por la Diputación de Badajoz, procede requerirle para que se complemente y aclare la misma, emitiéndose informe sobre los siguientes extremos: - Dado que en el contrato laboral de personal de Alta Dirección firmado por el investigado (de fecha 10-7-2017) , se determina en sus cláusulas 6ª y 9ª la obligación de desarrollar sus funciones dentro de la jornada laboral general y de prestar sus servicios profesionales de forma habitual en Badajoz, concretamente en la "sede del Conservatorio Superior de Música", se informe sobre si existe sistema de control horario de entrada y salida que le vincule como personal de Alta Dirección, registros del mismo desde la fecha de su contratación, y localización física del despacho donde desarrolle sus funciones habitualmente", describe la jueza.

Por otro lado, "con respecto al cambio de nomenclatura de su puesto de trabajo, de "coordinador de Actividades de los Conservatorios de Música" a "jefe de la Oficina de Artes Escénicas", se aporta , como documento nº 12, la "propuesta de modificación de la relación de puestos de trabajo, plantilla orgánica y/o estructura orgánica", haciéndose referencia en tal documento a una Memoria Justificativa, Descripción de las Funciones y Repercusión Económica cuya documentación no se acompaña", denuncia el Juzgado. "Remítase dicha documentación , e infórmese sobre el procedimiento tramitado para dicha modificación de la RPT y fases del mismo, si la misma fue objeto de aprobación por el Pleno, y sobre si no habría sido necesario la tramitación de un expediente de contratación pública en el que hubieran podido concurrir otros aspirantes, habiendo conllevado la misma, según el informe emitido al respecto, un cambio de funciones al centrarse actualmente en la "Coordinación del Proyecto Ópera Joven", añade el escrito. Y ese punto, como ya ha publicado LD es decisivo, porque al hermano de Sánchez no sólo se le enchufó: tras incrustarle en un puesto inventado se le ascendió a un segundo cargo con sueldo superior y cometidos diferentes -en teoría- sin abrir un proceso de concurso público para la plaza.

Y todo ello lo reclama la jueza "dada la naturaleza de los hechos contenidos en la denuncia, que podrían ser constitutivos de delitos contra la Administración Pública ( como prevaricación, malversación, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito) y delitos contra la Hacienda Pública, y puesto que se hace referencia a actuaciones llevadas a cabo en Elvas ( Portugal).