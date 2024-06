Al hermano de Pedro Sánchez no se lo disputaba el mercado. No había orquestas internacionales llamando a su teléfono. No había grandes entidades musicales aporreando su puerta. No. Lo colocó el líder del PSOE a los once días de hacerse con el control de la Secretaria General del Partido Socialista y lo hizo a través de una plaza controlada por ese mismo partido: la Diputación de Badajoz. El propio pliego de calificaciones aseguró que se le había contratado "sobre todo" por sus respuestas a la entrevista personal. Y en ese entrevista como persona sería complicado que no se supiera qué era el hermano del ahora presidente del Gobierno. Pues bien, pese a esa indicación, las notas del candidato David Sánchez Pérez-Castejón fueron todo un ejemplo de lluvia de sobresalientes: se le puso la máxima nota en doce de los trece conceptos evaluados. Sólo un punto no logró esa calificación y es que era un dato objetivo que él no cumplía de manera indisimulada.

"a) Titulación de Profesor Superior de Música, en Dirección de orquesta. 15 puntos". El máximo regulado para este concepto. "B) Titulación de Profesor Superior de Música, en otra especialidad. 10 puntos". El máximo posible. "C) Titulación de cualquier Licenciatura o Grado: 5 puntos". El máximo. "Experiencia profesional en dirección de orquesta"; "experiencia en actividades pedagógicas"; "capacidad de organización de equipos"; "experiencia profesional en el ámbito del desarrollo cultural"… Y todo un suma y sigue de máximas calificaciones según el baremo regulado por la propia Diputación de Badajoz.

Así hasta sumar doce sobresalientes de trece. ¿Por qué no logró un trece de trece? Pues porque una de las preguntas fue insalvable. El punto "d" solicitaba una acreditación de estar en posesión de un máster en dirección de orquesta" y él no lo pudo aportar. Resultado: la nota de ese apartado quedó sin calificación ni aportación de puntos.

El valor de la entrevista

El resultado es previsible: de los once candidatos, el hermano fue el mejor con un brutal margen mínimo de veinte puntos arriba con respecto al resto de aspirantes al cargo. Y, por si fuera poco, el propio documento especificó en un curioso y esclarecedor párrafo sobre el motivo de su contratación: "Sobre todo la contestación a las preguntas que se formularon en la entrevista, le hacen el candidato más idóneo para desempeñar el referido puesto". La frase figura en el documento oficial de "propuesta" de contratación firmado el 29 de junio de 2017, es decir, 11 días después de que su hermano, Pedro Sánchez, tomara posesión del cargo de secretario general del PSOE nacional.

El texto de la propuesta de nombramiento señaló lo siguiente: "Propuesta. Proceder a la contratación de D. David Sánchez Pérez-Castejón, como Coordinador de Actividades Conservatorios de Música del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social, en base a la siguiente motivación: El aspirante es quien presenta un perfil profesional acreditado más concordante con los requerimientos de la convocatoria. Es el aspirante que cumple con todos los méritos específicos reseñados en la base quinta de la convocatoria". Y, de forma especial, por el siguiente motivo, como se destaca de forma expresa: "La preparación demostrada, su currículo, la defensa del proyecto, las propuestas de mejora realizadas y, sobre todo, la contestación las preguntas que se formularon en la entrevista, le hacen el candidato más idóneo, para desempeñar el referido puesto". Firmado "en Badajoz, 29 de junio de 2017", por Cristina Núñez Fernández, diputada-delegada del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social.

Hay que recordar que hoy el presidente de la Diputación de Badajoz, que amparó este proceso de contratación, Miguel Ángel Gallardo, ha sido ascendido a jefe de todo el PSOE de Extremadura.