Las claves de unas encuestas que señalan lo que podría ser el principio de la caída del PSOE

Las últimas encuestas publicadas coinciden en marcar tendencias similares y, sobre todo, en dos datos paralelos: el PSOE baja y el PP sube. La caída de los socialistas coincide con un cierto frenazo a la sangría de Sumar, que estaba favoreciendo a los socialistas e impidiendo un desplome que sin duda podría haber sido mucho mayor.

Sin embargo, parece que el PSOE sí empieza a caer y es difícil no ver tras ello el pacto para la investidura de Illa y la financiación independentista de Cataluña, que es posible que hayan afectado a la opinión pública más que otras tropelías cometidas por el Gobierno hasta ahora.

Mientras el PP experimenta un cierto ascenso y, un dato muy interesante, parece consolidarse por encima de los 150 diputados y, de hecho, más cerca de los 160, lo que colocan a los de Feijóo en una posición totalmente diferente de cara a una hipotética negociación para una investidura.

Por su parte, Vox no experimenta un hundimiento como el de Sumar, pero sí una caída y una situación preocupante: mientras radicaliza su discurso e incluso tras una decisión tan dura como abandonar los gobiernos autonómicos los de Abascal no logran mejorar y, sobre todo, no parecen estar consiguiendo recuperar esa parte del voto que se ha ido a Se Acabó la Fiesta, ya que el partido de Alvise Pérez no mejora respecto a las europeas, pero tampoco cae.

Por último, Sumar parece que ha frenado el desplome, pero se queda en una intención de voto que es aproximadamente la mitad de lo que tuvo en las elecciones de julio de 2023. Un resultado que, de confirmarse, dejaría a los de Yolanda Díaz en una docena de diputados en el mejor de los casos y un descalabro que a día de hoy hace imposible la reedición del Gobierno de coalición que ha aupado a Sánchez en las dos últimas investiduras.