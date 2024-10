Feijóo se querella contra el PSOE por financiación ilegal y exige la dimisión de Sánchez

El Partido Popular ha anunciado que presentarán una querella este lunes en el juzgado nº5 de la Audiencia Nacional contra el Partido Socialista por "financiación ilegal", cohecho y tráfico de influencias, después de exigir la dimisión de Pedro Sánchez, al que señalan como el "kilómetro cero" de "las ocho autopistas de la corrupción" que afectan a su partido, a su Gobierno y a su entorno.

Alberto Núñez Feijóo ha reunido de urgencia a su Comité de Dirección para abordar la "grave situación" que atraviesa España, ante la cascada de informaciones que se han publicado los últimos días, y que "cercan a Pedro Sánchez". Al término del encuentro, la secretaria general, Cuca Gamarra, ha comparecido ante los medios para explicar las medidas adoptadas, entre las que no está, de momento, poner fecha a la comparecencia del presidente en la comisión de investigación del Senado.

Gamarra ha centrado su comparecencia en explicar de manera pormenorizada todos los casos que están siendo investigados por la Justicia, y que han estallado en los medios a raíz del informe de la UCO. Algo que le ha llevado varios minutos, dada la larga ristra de escándalos que salpican hasta a diez ministerios, como ha recordado la secretaria general del PP. Desde la trama de las mascarillas, al rescate de Air Europa, el encuentro con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, o las investigaciones sobre la mujer y el hermano de Pedro Sánchez.

"Empresarios con bolsas de dinero que entregaban en Ferraz; mentiras flagrantes del presidente sobre la llegada de Delcy que negociaba con su número dos (José Luis Ábalos) lingotes de oro; su pareja Jéssica, comisionistas que compran chalés a Ábalos, que le pagan el alquiler a su pareja...", son solo algunos de los ejemplos que ha enumerado sobre las últimas informaciones, casi inabarcables, dada la magnitud del escándalo.

Una trama por la que señalan directamente a Pedro Sánchez, pero en la que, recuerdan, también están implicados los ministros Fernando Grande-Marlaska o Ángel Víctor Torres, además de las presidenta de las Cortes, Francina Armengol, en un caso que extiende sus tentáculos por buena parte de las administraciones dirigidas por el PSOE.

Los "Torquemadas" que "acorralan a Sánchez"

Feijóo criticó ayer, durante la recepción de los Reyes con motivo de la Fiesta Nacional, tanto la presencia de Sánchez como su ausencia de explicaciones, a lo que el presidente respondió acusando a la oposición de ser "Torquemadas". Palabras a las que ha reaccionado Gamarra, recordando que son demasiados los "Torquemadas" que "acorralan a Sánchez", en referencia a la Justicia o los medios de comunicación que han destapado la corrupción.

El PP no se plantea, de momento, presentar una moción de censura, ya que no dan los números, aunque Feijóo eleva la presión sobre los socios de Sánchez, no sólo de Sumar, sino también del PNV o Junts, a los que señala por su silencio ante tantas fechorías. "Esperamos sus reflexiones y saber qué opinan al respecto", ha dicho Gamarra.

Y es que fue precisamente el PNV el que facilitó que la moción de censura de Sánchez contra Mariano Rajoy para, supuestamente, acabar con la corrupción, saliera adelante. El presidente que cabalgó a lomos de una iniciativa que presentó como garantía para limpiar las instituciones, se ve ahora protagonista de una trama que habría operado desde el primer momento que llegó a Moncloa.