Las palabras de Bolaños sobre casas pagadas con dinero negro y coches de lujo que se le han vuelto en contra

Muchas han sido las veces en las que la hemeroteca se ha vuelto en contra del actual Gobierno, empezando por su presidente, Pedro Sánchez. Sin embargo, no siempre los hechos que el Ejecutivo había criticado si es que los hacían otros partidos políticos y que posteriormente realizaba su propio Gobierno habían sido tan idénticos como en el caso de las palabras que pronunció el ministro de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños, el pasado mes de marzo. En estas declaraciones, el titular de Justicia acusaba al PP de pagar casas con dinero negro, coches de lujo y de no colaborar con la justicia; es decir, de toda la supuesta corrupción que hemos ido conociendo las últimas semanas en torno al PSOE.

"En el PSOE, hemos comprobado que no haya ningún presidente socialista que viva en una casa de un millón de euros que haya sido presuntamente pagada con dinero defraudado al fisco", comenzaba Bolaños durante la sesión de control al Gobierno del pasado miércoles 20 de marzo. El dirigente socialista se refería con estas palabras al piso de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a su pareja en el punto de mira de Hacienda.

Sin embargo, si hablamos de pisos supuestamente pagados con dinero negro es necesario recordar que, según ha descubierto el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la amiga del exministro socialista José Luis Ábalos y por entonces estudiante de Odontología, Jésica Rodríguez, vivía en la planta 13 del edificio Torre de Madrid, en la céntrica Plaza de España. Un piso de lujo alquilado por 2.700 euros al mes que corría a cuenta del conseguidor de la trama Koldo, Víctor de Aldama. La estancia se prolongó por casi tres años, habiendo pagado el presidente del Zamora C.F. un total de 32 mensualidades, lo que equivale a algo más de 86.000 euros, siempre según dicho informe.

Los coches de lujo

"Hemos comprobado que no hay ningún dirigente socialista que se encuentra en su garaje un Jaguar o un Maserati y no pregunta", proseguía el titular de Justicia en la Cámara Baja en respuesta al PP haciendo alusión, de nuevo, a un Maserati Ghibli que tendría la pareja de Ayuso.y al Jaguar de Ana Mato y su ex marido, Jesús Sepúlveda.

Sus palabras también recuerdan los coches de lujo que fueron embargados a Aldama, íntimamente vinculado al exasesor de Ábalos que da nombre a la trama, Koldo García Izaguirre; al exministro de Fomento y al propio presidente del Gobierno, al que visitaba después de que Ábalos hubiese salido del Ejecutivo.

Bolaños hacía referencia a un Maserati o un Jaguar, aunque pasaba por alto que Víctor de Aldama guardaba en el garaje un Porsche, un Range Rover, un Audi A8, un Mercedes y dos Ferrari que requisó el juez de la Audiencia Nacional el pasado mes de febrero, cuando se produjo la primera detención del presidente del club zamorano.

Colaborar con la justicia

En este sentido, el titular de Justicia seguía su comparecencia haciendo gala de que el Gobierno hacía su trabajo e intentaba trasladar aquellas "cuestiones interesantes a la ciudadanía". Esta labor de transparencia no se dio en torno a la salida del que también fuera el número tres y secretario de Organización del PSOE, ya que los socialistas nunca explicaron los motivos por los que Ábalos dejó de estar al frente del Ministerio de Fomento, cartera que cuenta con el presupuesto más amplio de todas.

Además, Bolaños mantenía que la forma de plantar cara a la corrupción del PSOE es "colaborar con la justicia", algo que, a su juicio, no hacen los populares "cuando tienen un caso de corrupción". Una actitud con la que no parece concordar el líder de los socialistas, ya que tanto Sánchez como su esposa, Begoña Gómez, decidieron acogerse a su derecho de no declarar ante las preguntas del juez de Instrucción Juan Carlos Peinado, encargado de la causa que investiga los supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.