El portavoz del PP en la Comisión de Investigación sobre el caso Koldo del Senado, Javier Santamaría, ha manifestado este jueves que la comisión que estudia las supuestas comisiones ilegales adquiridas por los integrantes de la trama Koldo durante la pandemia "ha demostrado que el ministro mintió y que ha mentido este jueves cuando ha dicho que Delcy Rodríguez no pisó suelo Schengen".

De esta forma se ha pronunciado el senador popular tras la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, al que ha recriminado no haber "remitido" cierta información a la Comisión. Con ello, se ha referido a las preguntas a las que el ministro ha respondido con un "no lo sé" o sobre las que ha dicho desconocer la respuesta. "No sabe nada el ministro", ha subrayado Santamaría.

Con estas incógnitas sin resolver, el senador de la bancada popular ha hecho hincapié en aquellas que el ministro no ha respondido pese a la insistencia del interrogatorio como si bajaron o no maletas del avión de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, durante su visita en enero de 2020 y qué contenían esas maletas; si Interior ofreció móviles cifrados al conseguidor de la trama, Víctor de Aldama; o por parte de qué persona había tenido conocimiento el Ministerio del Interior de que Rodríguez viajaba en ese avión.

Delcy "campaba a sus anchas"

En el mismo sentido, Santamaría ha ironizado con una frase que el dirigente socialista ha dicho durante la comisión –"nadie campa a sus anchas en el Ministerio del Interior"—para escenificar que la vicepresidenta de Maduro sí que pisó suelo español, algo que Marlaska ha negado. "Lo cierto es que Delcy campaba a sus anchas por territorio español", ha espetado el portavoz popular de la Comisión.

Por su parte, Marlaska ha defendido que, "en términos jurídicos", Rodríguez "no pisó suelo Schengen", ya que no considera la pista del Aeropuerto de Madrid-Barajas como territorio español y sí internacional. Algo que ha cuestionado Santamaría en sus declaraciones alegando que "en el momento que un avión sobrevuela el espacio aéreo español, o lo pisa; se está vulnerando la prohibición tenía la Unión Europea" en contra de que Rodríguez entrase en su territorio.

La trama está "irradiada hasta la médula"

En la misma línea, Santamaría ha manifestado que la trama Koldo "está irradiada hasta la médula del Ministerio del Interior" y que "el ministro no se atreve o no quiere contestar y no asume ninguna responsabilidad". Algo que ha desaprobado tanto por parte de Marlaska como por parte del líder socialista porque, a su juicio, la "trama afecta, comienza, dura y termina en Sánchez".

Asimismo, Santamaría ha lanzado un mensaje de apoyo a los miembros de la Guardia Civil y, en concreto, a los integrantes de la Unidad Central Operativa (UCO), que, según ha dicho, "están siendo sujetos o sometidos a presiones para evitar que se sepa la verdad", y ha pedido al Ejecutivo que "permita que trabajen sin presiones y que puedan desarrollar su trabajo para esclarecer una verdad que comienza con Sánchez". "Los españoles tenemos derecho a conocer lo que sucedió en esta trama tan compleja", ha sentenciado.