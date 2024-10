Marlaska, a la carga contra Ayuso por hablar de "Estado policial": "Fuera de tono, ha perdido la perspectiva"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha respondido a las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en las que aseguraba que "España ya es un Estado policial" después de que se filtrara la Declaración de la Renta "troceada" de su pareja, Alberto González Amador. Unas declaraciones que también hacían referencia a la mala praxis —a ojos de la líder popular— del Fiscal General del Estado (FGE), Álvaro García Ortiz, que se encuentra imputado por unanimidad por parte de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos que atañen, también, al novio de la presidenta popular de Madrid.

"Fuera de tono, ha perdido la perspectiva de todo", ha dicho el dirigente socialista tras declarar en la Comisión del Senado sobre el caso Koldo, a la que ha asistido por la compra de mascarillas que realizó su Ministerio a la empresa Soluciones de Gestión y por los presuntos vínculos de altos cargos del mismo con el conseguidor de la trama, Víctor de Aldama. Algo por lo que el PP ha calificado a Marlaska como "el número 3 de la trama".

De esta forma, el titular de la cartera de Interior se ha escudado en que "estamos en una verdadera democracia" y no se ha pronunciado sobre las supuestas filtraciones de los datos personales de González Amador. Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, avanzaba este miércoles en los pasillos del Congreso que la prensa tendría próximamente "información que a todos nos escandalizará".

Por su parte, Ayuso ha recordado las palabras de la ministra haciendo referencia a las supuestas filtraciones sobre que "un ciudadano particular vea troceada y convenientemente publicada su declaración de Hacienda". "Le recuerdo a la ministra que el Fiscal General del Estado está imputado por eso y, por si no lo sabe, que el Código Penal castiga con penas de hasta tres años de cárcel y hasta cinco años de inhabilitación la revelación de datos privados que solo debe conocer un particular y la Administración", sentenció a última hora de la tarde de este miércoles la presidenta madrileña a modo de advertencia.

Definición de Estado policial

"España está viviendo el peor momento institucional de su historia democrática", decía Ayuso antes de profundizar en lo que, a su juicio, es la instauración de "las prácticas que han arrasado con la democracia en muchos países hispanoamericanos". Estas, han llegado, según la líder de los populares madrileños, del actual líder socialista, "aconsejado por el anterior", en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Todo ello, antes de profundizar en la definición de lo que, considera, es un "Estado policial".

"La definición clásica de un estado policial es: un Gobierno que ejerce un control excesivo y autoritario sobre la sociedad. En un estado policial, los derechos y libertades civiles están restringidos, y las autoridades tienen capacidad de vigilar, reprimir y castigar a la población con poca o ninguna supervisión judicial".