Pablo Iglesias aprovecha el "final siniestro" de Errejón para atacar a Pedro Sánchez y Sumar

Pablo Iglesias, de cuya vuelta a la política activa se escuchan cada vez más insistentes rumores, no dejó de aprovechar la oportunidad de la dimisión de Íñigo Errejón, el que fuera primero gran amigo y después enemigo íntimo, para lanzar una carga de profundidad contra el Gobierno.

Lo ha hecho en una intervención en el programa de TVE 59 segundos en la que empieza por recordar que "fue mi amigo" y asegura que "no me alegro de que tenga un final tan siniestro", una palabra cuidadosa y malévolamente elegida.

Pablo Iglesias sobre Errejón: "Fue mi amigo y no me alegro de que tenga un final tan siniestro como este, pero lo primero son las víctimas. Cuando veo el tuit del presidente del Gobierno acordándose más de su socio de Gobierno que de las víctimas..."#59segundos

Iglesias además asegura que no se ha sorprendido por lo ocurrido y, de hecho, afirma que "de esto se hablaba" y que "entre todos los periodistas, por lo menos los de Madrid", había circulado "un mensaje de una joven que denunciaba una agresión en una fiesta".

Iglesias también elogia a Cristina Fallarás, la periodista que ha dado pábulo a las denuncias anónimas contra Errejón y que es muy cercana al ámbito de Irene Montero y Podemos.

El expresidente y ahora tertuliano recuerda que "no tenía ni buena opinión personal ni política de Errejón y hace más de cinco años que no hablamos ni compartimos entornos" y, aunque dice que no se alegra la actual caída en desgracia del que fuera su rival, rápidamente asevera que "lo primero son las víctimas" y, en sólo un segundo, pasa a atacar a Sánchez y a Sumar: "Cuando he visto el tuit del presidente del Gobierno acordándose más de su socio de gobierno que de las víctimas creo que debería escuchar un poco menos a sus amigos cuarentones y cincuentones que no entendían el Ministerio de Igualdad".

Iglesias hace referencia a la reacción que Pedro Sánchez publicó en la red social X y en la que mostraba su "confianza" con Yolanda Díaz y Sumar, "una organización que ha hecho y está haciendo mucho por el progreso de las mujeres".

El Gobierno trabaja por una España feminista donde las mujeres tengan los mismos derechos, las mismas oportunidades y la misma libertad y seguridad que los hombres. Toda mi condena a quienes atentan contra este proyecto de igualdad. Todo mi apoyo a las mujeres que sufren… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 24, 2024

Finalmente, Iglesias aprovechó también para recordar que "gracias a la ley del solo sí es sí del anterior Ministerio de Igualdad –que casualmente dirigía su pareja Irene Montero– hoy cualquier mujer, sin necesidad de una sentencia judicial, tiene la consideración de víctima".