Feijóo: "Sánchez depende de lo que digan Aldama, Koldo y Ábalos, uno en prisión, otro a punto de ser imputado..."

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha declarado en una entrevista concedida este martes a Es la mañana de Federico de esRadio que "si se le deja trabajar a la UCO con independencia, si se instruye ese sumario y ese sumario va al Supremo", detrás de la trama de las mascarillas "vamos a ver qué cosas hay", y que "lo cierto es que nunca hemos tenido un presidente del Gobierno en ejercicio tan cercado por la corrupción".

El líder de la oposición ha dicho que, "desde el primer momento, estábamos observando que esta legislatura es un disparate". Una legislatura que arrancó con un "acto de corrupción política", el de "dar la amnistía a unos políticos a cambio de los votos de unos políticos", y que, posteriormente, "llevamos un par de meses, de forma continua, de escándalo en escándalo": "Hay once ministerios investigados, quince delitos en los juzgados y cuatro causas judiciales, más una, que todo parece indicar que será el suplicatorio del Tribunal Supremo".

Según Feijóo, ante esta situación, situación que "afecta a once ministerios, pero también a la tercera autoridad del Estado, y a tu número dos, el señor Ábalos, y a tu partido, y a tu hermano y a tu mujer, claro, estamos ante un Gobierno podrido y sin antecedentes en ninguna otra democracia europea". Por ello, en su opinión, a Sánchez sólo le queda convocar una "rueda de prensa y explicar lo que ha hecho y, en el último párrafo, presentar su dimisión irrevocable, que es lo que llevamos pidiendo hace semanas".

"Nos interesa el 1"

Preguntado por qué el PP no ha llamado a comparecer en el Senado al presidente del Gobierno, Núñez Feijóo ha salido con la respuesta habitual: "Si lo hubiésemos llamado a declarar, probablemente, de muchas de las cosas que están saliendo no le hubiéramos podido preguntar". Lo ha ejemplificado citando a Víctor de Aldama, con quien Sánchez se fotografió en un acto del PSOE en el Teatro La Latina: "¿Cómo es posible que no conozca a un señor con el que se fotografía en el camerino de un mitin y, según todo parece indicar, en Ferraz y, según todo parece indicar, en el cumpleaños del señor Ábalos? Tampoco le hubiéramos podido preguntar por la amiga del señor Ábalos". "No es lo mismo unos que otros. Nos interesa el 1", ha añadido.

Feijóo ha apuntado que, cuando estalló el asunto de las mascarillas, siempre pensó "que estábamos ante una trama": "Si se le deja trabajar a la UCO con independencia, si se instruye ese sumario y ese sumario va al Supremo, las mascarillas es lo primero que sabemos, pero detrás de todo esto vamos a ver qué cosas hay. Lo cierto es que nunca hemos tenido un presidente del Gobierno en ejercicio tan cercado por la corrupción".

Sánchez depende de Aldama

En este sentido, el líder de los populares ha mantenido que el jefe del Ejecutivo "depende" en estos momentos de tres personas: del exministro de Fomento José Luis Ábalos; del exasesor del dirigente socialista que da nombre a la trama Koldo; y del presidente del Zamora C.F., considerado el conseguidor del caso, Víctor de Aldama.

"El señor Sánchez depende de lo que diga Aldama, de lo que diga Koldo y de lo que diga Ábalos, tres personas: uno en prisión, otro a punto de ser imputado y otro que está en todas las salsas", ha explicado Feijóo, que ha puntualizado que el presidente del Gobierno también depende de Junts en el Congreso para amarrar su mayoría parlamentaria y, por lo tanto, de su líder, Carles Puigdemont.

Por ello, según ha dicho, el PP está "preparado para cualquier acontecimiento" que estos tres actores puedan desencadenar. Así, ha defendido que los populares necesitan realizar una oposición "seria" que siga proponiendo políticas. "El PP no puede esperar a que el Gobierno deje de delinquir para alcanzar sus propuestas".

De hecho, para Feijóo, Aldama es la clave de la trama y la persona que "lo sabe todo". "Sabe si Sánchez tiene negocios o no, los negocios de su mujer, a dónde iba el dinero que recolectaba, a quién se lo dio y si hay financiación ilegal o no" en el PSOE, por lo que Sánchez "depende" de "lo que diga Aldama", ha recalcado.

Sánchez ha perdido crédito internacional

Asimismo, Feijóo ha explicado que el líder de los socialistas ha "perdido un enorme crédito internacional" después de que su esposa, Begoña Gómez, haya sido imputada por malversación y corrupción en los negocios, a lo que se le puede unir, según Feijóo, el delito de apropiación indebida.

Este hecho, según ha apuntado, "genera incomodidad" entre los primeros ministros europeos "porque esto en Europa es inconcebible", lo que ha supuesto esa falta de crédito que, a su juicio, se nota en los distintos actos a los que acude el jefe del Ejecutivo en representación de España.

Ayuso y su negativa a ir a Moncloa

Sobre la negativa de la presidenta de la Comunidad de Madrid a acudir a Moncloa, Feijóo ha contado que "Isabel y yo hablamos el día anterior a hacer público el comunicado", aunque ya, "en la sede del partido, delante de los presidentes autonómicos, planteó dudas desde hace un tiempo de la oportunidad de ir a Moncloa".

El presidente del PP ha relatado que la mayoría de sus presidentes autonómicos manifestó su conformidad de asistir a Moncloa porque "hemos sido nosotros los que hemos pedido que nos reciba". Según Feijóo, el PP "no es una secta, es un partido, y en un partido en el que hay once presidentes autonómicos, entendí la postura de Isabel. Pero es que, además, en la semana última, el presidente del Gobierno me dice a mí que tengo que cesar a Isabel Díaz Ayuso porque es una corrupta, y su novio, un delincuente confieso. Por tanto, entiendo la situación de Isabel".

Sobre posibles polémicas, ha apuntado que "la voy a seguir apoyando porque me parece una persona honesta, y el ataque a su entorno me parece deshonesto. No hay debate".

Junts y PNV

Además, Feijóo ha recordado que Sánchez "debe convocar la Conferencia de Presidentes porque lo hemos denunciado, está en un juzgado". El presidente del PP ha explicado que este lunes "se cerró el orden del día" y que los presidentes regionales del PP dicen "cosas semejantes", sobre todo, una: "No al cupo independentista".

Con respecto a posibles virajes de PNV y Junts, Feijóo ha dicho que los descarta: "Este PNV nuevo, el PNV post Urkullu, es un PNV en la órbita del sanchismo. Es uno más de la coalición de Sánchez". Con respecto a la formación de Puigdemont, ha señalado que "nos planteó por mensajeros que estaba dispuesto a apoyarnos si le dábamos la ley de amnistía, y dijimos que no". "A Junts no le interesa el Gobierno de España, sino su futuro, el de su líder y el de lo que ellos entienden por Cataluña", ha concluido.