El PSOE descarta protestas en la calle por el escándalo Errejón: "La gente se moviliza por temas como la vivienda"

Solo ha pasado una semana desde que se hiciera pública la marcha del entonces portavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón, acusado por acoso sexual. El Gobierno de coalición está tranquilo y descarta manifestaciones de movimientos feministas tras el escándalo del exdiputado. "La gente se moviliza por temas como la vivienda", aseguran fuentes parlamentarias, banalizando las denuncias de mujeres que presuntamente han sufrido violencia sexual por parte del expolítico y minimizando el duro golpe que suponen estas acusaciones.

El caso Errejón ha desencadenado una gran crisis política ante la hipocresía de la izquierda. A raíz de las acusaciones, los discursos y la presencia de Errejón en actos feministas como las marchas del 8M se miran con lupa. Las reivindicaciones públicas de Sumar se desmoronan ante las contradicciones trasladadas por la propia vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz tras reconocer en la misma rueda de prensa que no conocía ninguna acusación contra Errejón antes de su marcha, al tiempo que admitía que tuvo conocimiento en junio de 2023, antes de las elecciones generales, de la primera denuncia por violencia sexual contra él.

La decepción entre el electorado progresista viene al ver la faceta pública de Errejón cuyos mensajes abanderaban la igualdad y la versión que les mostraba a sus presuntas víctimas. Sin embargo, crear un movimiento 'Me too' en España por el caso Errejón no está entre las prioridades del Gobierno de coalición. Y es que lo más sangrante es como el Gobierno trata de dejar pasar este asunto, mientras los de Yolanda Díaz intentan reestructurar su espacio por tercera vez desde el inicio de la legislatura.

La falta de explicaciones por parte del espacio político a la izquierda del PSOE es llamativo, sobre todo teniendo en cuenta que defienden que este asunto corresponde solo a "una manzana podrida". Es más, en sesión de control y preguntada por este escándalo, Díaz recurrió al caso Nevenka para atacar al PP y eludir así dar más detalles al respecto de la grave crisis que afecta a Sumar.

Con el paradero desconocido de Errejón y a falta de más aclaraciones, que vendrán cuando el juez finalice las investigaciones, el Movimiento Feminista de Madrid ha reconocido lo doloroso que es "el silencio cómplice" de la política "sea del signo político que sea".