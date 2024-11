El chat de Aldama revela que alargó un día más la reserva de Villa Delcy, la mansión pagada en Madrid para la dictadora

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio su beneplácito a la visita secreta de la número dos del régimen venezolano de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez. Ahora, Sánchez dice que no hubo "visita". Y todos los mecanismos se pusieron en marcha para tener a la narcodictadora en España.

Libertad Digital ha publicado ya el contrato de la casa de absoluto lujo, en la zona más exclusiva y discreta de Madrid -El Viso- que alquiló Víctor de Aldama para que se pudiera quedar la narcodictadora en España durante siete noches. Pero el chat de comunicación abierto entre Aldama y los responsables de la gestión de la mansión revelan más datos. En concreto, que el 22 de enero, es decir, ya avanzada la reserva de la villa, se confirmó una ampliación por "una noche más". Se le pidió confirmación efectiva a Aldama personalmente y él, efectivamente, certificó que quería una noche más.

Delcy Rodríguez entró en territorio español en un avión Falcon en la madrugada del 19 al 20 de enero de 2020 y permaneció unas horas en la sala VIP de la terminal ejecutiva del aeropuerto de Madrid-Barajas. A partir de ahí, poco se sabe a ciencia cierta sobre su destino. La número dos de la dictadura venezolana mantuvo, eso sí, un encuentro secreto con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

Como avala el informe de 233 páginas de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) del caso Koldo, el 16 de enero de 2020, en una conversación entre Koldo García y José Luis Ábalos, este último le remitió una captura de pantalla en la cual, el ex ministro se ponía en contracto con el presidente del Gobierno y mantenía la siguiente conversación: "Y para acabar de molestarte, la vicepresidenta de Venezuela viene en privado el lunes y quiere verme discretamente como continuación del encuentro que tuve con el ministro de Comunicación (que es su hermano). La gestión que acordamos en favor de las empresas españolas ha permitido que Duro Felguera haya cobrado una importante deuda". Pedro Sánchez contestó entonces a Ábalos: "Bien".

Pues bien, la trama de Aldama se encargó de reservar la mansión denominada Velázquez Manor, una casa de absoluto lujo en la zona más exclusiva y discreta de Madrid -El Viso-. Lo hizo usando como "nombre del huésped" el de "VÍCTOR DE ALDAMA DELGADO, Alfonso XI X, X izda, Madrid. España. DNI o pasaporte. XXXXXXXXJ". El día de entrada era el "16 ENE. Dia de salida. Check-out. Jour de départ: 23 ENE. Noches. Nights. Nuits: 7" y el "número de huéspedes. Number of Guests. Nombre d'invités: 5". La casa se alquiló y facturó. E Incluía todo tipo de servicios. "Les agradecemos su visita y les damos la bienvenida a VELAZQUEZ MANOR, deseándoles una feliz estancia", finalizaba el contrato.

La factura, también en poder de Libertad Digital, se emitió por un importe total de 3.010,60 euros y a nombre de Víctor de Aldama. Y, entre los mensajes, uno de los que envió Víctor de Aldama, tenía el siguiente texto: "La casa sería para unos diplomáticos que vienen una semana a madrid. Varias cosas necesito saber a qué altura de Velázquez está y, por otro lado, si se puede ir antes a verla, el equipo de seguridad también" y "si se puede contratar Cheff y servicio".

Aldama mostró mucha insistencia en ver la casa para certificar que no había mecanismos de grabación. Y se le permitió: "Víctor, no habría problema en ver la casa, lunes, martes, miércoles, cuando quieras, solo coordinar la hora", se le dijo. Y, efectivamente, acudió a la cita. La reserva comenzó el 18. Delcy llegó la noche del 19. Y, casualmente, el día 18 se le remitió un mensaje a Víctor desde la gestión de la mansión que encajaría con esa agenda: "Hola Victor! Que tal todo por la casa??? Me dijo XXXX esta mañana que parecía que no había dormido nadie", en referencia al día 18.

El día 21 llegó un mensaje de Aldama: "Hola XXXXX, podríamos ampliar la estancia hasta el domingo?". Y ese mismo día 21 se produjo la tramitación de la ampliación de la reserva: "Ya te hemos pasado la modificación para una noche mas. Confírmanos, por favor, si la aceptas". Y el "22 ene 2020. 14:48", se confirmó: "Buenos días, Víctor, al final queréis una noche más?" Y Aldama contestó: "Sí, disculpa".

Lo cierto es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio su beneplácito a la visita secreta de la número dos del régimen venezolano de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez. Que Delcy Rodríguez entró en territorio español en un avión Falcon en la madrugada del 19 al 20 de enero de 2020. Y todo ello, según un informe de 233 páginas de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), al que ha tenido acceso Libertad Digital

"De esta forma", apunta la Guardia Civil, "Ábalos informó al presidente de la realización de visita referida, poniendo en valor que se estaría consiguiendo el cobro de de deudas de empresas españolas en Venezuela, en particular de Duro Felguera. Sin embargo, por parte de esta Unidad no se tiene constancia del cobro de ninguna deuda por parte de Duro Felguera en aquellas fechas". Y, por aquellas fechas, lo que seguro se estaba negociando era la recuperación de la deuda de Venezuela con Globalia, empresa que tenía contratado por aquellas fechas a Víctor de Aldama como asesor.