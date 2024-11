El viaje de Sánchez que Aldama incluyó en sus gestiones negoció inversiones que atrajeron a Begoña Gómez

Las conversaciones interceptadas por la UCO en los móviles de Víctor de Aldama y Koldo García Izaguirre han vuelto a situar un acto del "nº1", Pedro Sánchez, en el foco de las gestiones de la trama. Aldama, contacto en la rescatada Globalia de la mujer del presidente del Gobierno, remarcó en un mensaje a Koldo García Izaguirre la siguiente frase: "Viaje Moncloa Angola". El mensaje fue lanzado el 5 de abril de 2021, justo dos días antes del inicio del viaje oficial del presidente del Gobierno a ese mismo país.

En otros mensajes se relataron las gestiones efectuadas por la trama, donde no faltó una frase de Koldo afirmando que había "hablado con todos". Otro dato es importante para terminar de entender el contexto de este viaje. La visita presidencial tenía un objetivo claro: negociar la aportación de dinero y proyectos a Angola dentro del plan de ayuda conocido como Foco África 2023.

El rastro del plan Foco África 2023 en otros países

¿Y dónde aparece igualmente el rastro de ese plan Foco África 2023? En las negociaciones de Sánchez con al menos dos países visitados por Begoña Gómez para negociar "su colaboración" —Ghana y Kenia—, como afirmó en un documento oficial la Embajada de Ghana.

La conversación capturada por la UCO se inicia con la siguiente frase de Aldama: "Buenos días, me dicen que no saben nada del viaje. Me dices algo. Nadie les ha llamado". La respuesta de Koldo fue inmediata: "Pues hemos hablado con todos". Aldama subrayó más tarde: "Viaje Moncloa Angola". El mismo día y unos minutos más tarde, Koldo vuelve a dejar constancia de la importancia de las gestiones: "¿Quieres que te dé el teléfono de Félix Bolaños, Iván Redondo y Juan, el jefe de Gabinete de Industria, para que llame el de la empresa?". Y añadió: "Tú y yo tenemos que hablar".

Dos días después, Pedro Sánchez salió camino de Angola. La propia Moncloa hizo el siguiente resumen de ese viaje el 8 de abril: "Pedro Sánchez defiende en Angola la asociación estratégica de España con África". Begoña Gómez era por aquellas fechas directora del Africa Center del IE. "El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado Angola, el primer destino de la gira africana que inicia hoy y que le llevará también a Senegal, dos países prioritarios en el plan de acción exterior recién presentado 'Foco África 2023', con el objetivo de reforzar la colaboración con los gobiernos africanos e impulsar la presencia de España en África a través de una auténtica asociación estratégica con el continente", añadió.

Las gestiones de Begoña Gómez

El plan Foco África era un manantial de dinero diseñado para dar ayudas y financiar proyectos de infraestructuras e inversiones en los distintos países africanos. Tanto, que los países receptores también se convirtieron en un reclamo para Begoña Gómez, la mujer de Sánchez. Así se pudo ver en Ghana y en Kenia.

Pedro Sánchez incluyó a estos países en el objetivo de ayuda económica del plan FOCO África 2023, firmado en 2021. Begoña Gómez acudió después a una cita con representantes de los países. Pasó con el embajador de Ghana en Madrid en 2022 y con un viaje oficial en condición de "mujer del presidente" acompañando a Pedro Sánchez también en 2022. Ahora sabemos que pasó también en Angola, con el interés despertado en Aldama y Koldo.

El Gobierno se niega a dar información de lo hablado y negociado en todas las citas de Begoña Gómez, pese a que, en el caso de Ghana, Libertad Digital ya ha publicado la nota oficial del país africano reconociendo que Begoña Gómez negoció "su colaboración" en proyectos como referente de una inexistente "oficina" de la "esposa del presidente". En el caso de Kenia, la relación del Africa Center que dirigía Gómez con este país era notoria.

Lanzamiento de Foco África 2023 y sus objetivos

Foco África es un plan de ayuda a países del citado continente. El 29 de marzo de 2021 tuvo lugar, con la participación del Presidente del Gobierno y seguido de sendas mesas redondas sobre "Foco África 2023 y el empoderamiento de las mujeres africanas" y sobre "Inversión española ante las oportunidades del continente africano", el lanzamiento de Foco África 2023, tal y como señaló la propia Moncloa.

"Foco África 2023 es el programa de acción del III Plan África y conecta los objetivos de este con la Estrategia de Acción Exterior 2021-2024. Constituye la proyección de la acción exterior en el continente de todos los actores institucionales del Gobierno de España y su concreción en acciones durante esta Legislatura", cita la documentación oficial del plan. "Conforme al principio de unidad de acción en el exterior, incorpora los programas y los instrumentos para África de los distintos Ministerios y las estrategias y los planes de la Cooperación Española".

Traducido: dinero y subvenciones por todas partes. Y en medio de todo ello, vuelve a aparecer la figura de Begoña Gómez. Y de Aldama.