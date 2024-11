La UCO cree que Calviño se apartó del rescate al ver el vaciado de dinero de Air Europa vía dividendo y no lo denunció

Más problemas para la flamante presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño. Mientras Sánchez impulsa a Teresa Rivera —responsable de las confederaciones hidrográficas en plenas inundaciones de la Comunidad Valenciana— en la Comisión Europea, la UCO sigue aflorando información referente a la última inyección española en cargos europeos: la de la que era vicepresidenta económica de Pedro Sánchez en medio del polémico rescate de Air Europa —Nadia Calviño—.

Hasta ahora, la UCO sostenía que resultaba "incomprensible" la separación de Calviño del rescate puesto que era la máxima responsable económica, apareció en una primera fase con una línea de crédito ICO de 141 millones, pero, acto seguido, salió de escena dejando todo el protagonismo al propio Pedro Sánchez, María Jesús Montero —por medio de su organismo dependiente, SEPI— y el propio José Luis Ábalos. Pero la unión de varias conversaciones capturadas por la Guardia Civil ha llevado a los investigadores a barajar una tesis: Calviño se apartó del rescate, básicamente, porque manchaba. Y es que dio comienzo en Globalia —matriz de Air Europa— un vaciado de dinero vía dividendo unos meses antes del rescate. Y eso suponía un serio problema para justificar que la empresa rescatada con fondos públicos venía de repartir el dinero de su matriz entre sus accionistas, que principalmente es Globalia y, a su vez, de Globalia, los Hidalgo.

El detalle del chat entre Víctor de Aldama y Koldo García Izaguirre, volcado e incluido ya en el sumario judicial, muestra una relación directa de la entonces vicepresidenta económica y ahora presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, con la trama de Koldo y Aldama y, en concreto, para el muy delicado y polémico rescate de Air Europa. Calviño no sólo estuvo presente en las reuniones del 16 de julio de 2020 en las que se debatió y confirmó el rescate a Air Europa antes incluso de que hubiese sido solicitado oficialmente. Es que Calviño llegó incluso a remitir un mensaje a Koldo alertándole de un problema muy serio: Globalia, la matriz de Air Europa, había repartido un dividendo fuera de lo normal entre sus accionistas -entre ellos, los Hidalgo- justo antes del rescate que pedía por, en teoría, necesitar ayuda.

Cambio del rescate a Globalia por Air Europa

De hecho, otra cuestión avala la tesis de la UCO. El 10 de agosto se solicitó el rescate a nombre de Globalia. Y ocho días después se modificó para solicitarlo a nombre de la filial Air Europa. ¿Se hizo ese cambio para sortear el problema que suponía el reparto previo del dividendo?

Pero, además, genera un problema adicional para Calviño. Porque si observó una práctica irregular, en vez de denunciarla, decidió comunicársela a Koldo, uno de los jefes de una trama de presunta corrupción.

Koldo: "Me lo envía Calviño", recoge el sumario. ¿A qué se refería? Pues a la noticia que recogió lo siguiente: "Globalia aprobó un superdividendo antes de pedir el rescate al Estado". Eso significaba literalmente que la muy necesitada Air Europa se había puesto a repartir beneficios entre los accionistas —los Hidalgo por descontado— justo antes de pedir ayuda al Estado porque se sentía quebrar en medio del covid. "Los dueños de Air Europa y Viajes Halcón propusieron repartir 35 millones de euros entre la familia, una cantidad histórica, justo antes de la irrupción del covid-19", reflejaba aquella noticia.

Aldama: "Ni idea pero importa algo? Pregunto? Koldo: "Yo opino que no. Ya que es Antes de todo este tema. Esto lo sabía Iberia? Lo digo por que me da que lo filtra Saura". Los comentarios de Aldama demuestran no tener ni idea de lo que suponía o no querer enterarse. Y Calviño, obviamente, sí lo sabía. Eso sí, su Gobierno, pese a ello, aprobó todas las ayudas. Y es que significaba que la empresa había repartido dinero entre los accionistas justo antes de decir que no tenia dinero y que se lo pedía vía rescate al Gobierno.

Aldama, encima, apuntala su ignorancia y señala que sí lo debía saber porque había hecho las "DD" —due diligence propias de toda OPA para analizar la situación de la empresa en fase de compra—.

Nadia Calviño conocía las irregularidades

Calviño sí sabía el motivo de alertar: era una irregularidad vaciar los fondos de una empresa antes de pedir dinero para una filial.

Y es que, lo que queda claro es que no es cierto que Nadia Calviño pasase por ahí en el muy delicado asunto del rescate a la compañía de Javier Hidalgo, el mismo empresario que se reunía con Begoña Gómez en los días clave del rescate a la aerolínea. El chat entre los dos principales protagonistas -al menos hasta el momento- de la trama de presunta corrupción del PSOE demuestra que, por el contrario tenía una relación directa con la trama y el rescate.

El famoso 16 de julio de 2020 ocurrió una cuestión sin precedentes: un rescate que no había sido solicitado oficialmente -se pidió casi un mes después- concitó una triple reunión: de Ábalos con Sánchez y Calviño; de Ábalos con Aldama e Hidalgo; y de Hidalgo con la mujer de Sánchez, Begoña Gómez.

Y el minuto de algunos de los participantes en esa concentración masiva de ese rescate que, a efectos legales, no existía ni en forma de solicitud, prueba la implicación de una parte muy importante del Gobierno.

"Está hablando con Nadia", dijo Koldo García Izaguirre a Aldama a las 16:57 horas de la tarde. Se refería al entonces ministro Ábalos. Las prisas y nervios eran obvios: "Voy en nada", dijo Koldo. "Un segundo. Lo está arreglando", afirmó Koldo dos minutos más tarde: "Es una maquina", añadió.

¿Y con quién lo arreglaba? "Está hablando con Nadia", señaló el mismo Koldo.

Estos chats, de hecho, se pueden convertir en un problema para la ahora flamante presidenta del Banco Europeo de Inversión, Nadia Calviño. Y es que, por estas conversaciones, la exposición razonada del juez Ismael Moreno al Supremo no sólo no ha pasado por alto el rescate a Air Europa en el que intervino el "nº1" (Pedro Sánchez), sino que ha incluido expresamente dos hechos que hasta ahora habían parecido menores: la ayuda ICO de 141 millones a la compañía del año 2020 y los vuelos logrados por medio de la trama para traer mascarillas a España.