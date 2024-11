En sus dos horas de "declaración voluntaria", Víctor de Aldama, ha implicado a Pedro Sánchez en el "caso Koldo", tal y como revela el vídeo que ahora publica Libertad Digital, y ha admitido que pagó alrededor de 400.000 euros en efectivo a José Luis Ábalos y 250.000 a su asesor en aquel momento, Koldo García, de las comisiones que se embolsó por su papel de intermediario en la adjudicación de los contratos para adquirir mascarillas por parte del Ministerio de Transportes.

Ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, el empresario ha declarado con intención de colaborar con la justicia a cambio de conseguir su libertad provisional, después de ingresar el pasado 10 de octubre por la investigación que dirige el mismo juez por el supuesto fraude de más de 180 millones de euros en el pago de IVA en la denominada trama de los hidrocarburos.

En su declaración, Aldama ha explicado que relación tenía con el presidente del Gobierno y con el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Respecto a Koldo, según ha declarado el mayor intermediario de la trama, ha dicho que fue Sánchez quien "impulsó" a el entonces ministro Ábalos para que le colocase como asesor en Transportes. Más tarde, ha seguido explicando, también "pidió conocerle" e incluso le invitó al famoso acto del PSOE porque "quería verle". Acto del cual se reveló la foto en la que aparece junto al presidente del Gobierno, de la que ha dicho que "no fue una foto fortuita".

"Bueno, yo quiero aclarar aquí algo. Yo no participo en un acto a mí me hacen ir a un acto del PSOE porque el presidente quería conocerme y hablar conmigo. Yo no participo, me hacen ir el señor Ábalos y Koldo a ese acto", ha dicho.

Entre los más nombres del Gobierno que ha implicado, Aldama ha asegurado que se tuvo "varias" reuniones con la ministra para Transición Ecológica, Teresa Ribera, "para el proyecto de la España vaciada en el que también participaba la filial de Globalia Wakalua". Además, ha dicho que Ribera se vio también con la mujer de Sánchez, Begoña Gómez.

Del viaje de Delcy Rodríguez a España, ha dicho que "lo conocía Pedro Sánchez, Fernando Grande-Marlaska y el propio Ábalos". De hecho, ha añadido: "Al avión subimos Ábalos y yo". El convencimiento al comisario del aeropuerto para que ella pudiera bajar del avión, ha proseguido, lo trabajó Marlaska. "Nos quedamos en la Terminal 1 más o menos 5 horas", ha concluido.