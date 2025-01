Mazón admite ante Feijóo que "se equivocó" confiando en Sánchez y se declara víctima de una "cacería"

El presidente de la Comunidad Valenciana ha admitido, por primera vez, que "de buena fe, me equivoqué" al confiar en Pedro Sánchez. Sin decirlo expresamente, Carlos Mazón ha insinuado que fue un error no solicitar el estado de emergencia, como le reclamó públicamente y en privado Alberto Núñez Feijóo, aunque sigue sin pedirlo dos meses y medio después de la DANA, a pesar de que el líder de su partido ha reiterado hoy que lo ocurrido "fue, es y seguirá siendo una emergencia nacional".

Después de la reunión de trabajo que han mantenido con alcaldes y portavoces del partido, Mazón ha comparecido y se ha declarado víctima de una "cacería" por "cálculo político" del PSOE para "ocultar la corrupción que le rodea". "Nunca pensé que el Gobierno de mi país, que el PSOE y Compromís llegaran al nivel que han llegado, jamás lo pude imaginar", ha reconocido, defendiendo que "mientras unos dábamos un paso adelante, casi frente a todo, rehuíamos la confrontación y priorizamos a los valencianos, ya en aquellos primeros días comenzó la cacería".

"Me han dedicado amenazas, insultos, me han atribuido delitos, me han llamado asesino, corrupto…", se ha quejado el presidente valenciano, criticando a Sánchez, además de al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar por su silencio, y a la delegada del Gobierno y la líder del PSPV por su actitud al estar centradas en la carrera política para la candidatura socialista de la Comunidad Valenciana.

Cruce de elogios

Después de que el presidente valenciano elogiara a Feijóo, al que ha agradecido su "apoyo personal", el líder de la oposición le ha correspondido en su intervención alabando la "unidad y fortaleza con la que está trabajando", destacando de él que "haya dado la cara" y haya "tomado una decisión valiente" al vincular su continuidad a la reconstrucción de Valencia.

"Estamos orgullosos de que sigas trabajando y dando la cara", ha dicho el líder del PP, admitiendo que "son momento difíciles" para el partido. Feijóo también ha puesto en valor el trabajo de los valencianos, de los alcaldes y portavoces y, en especial, de las alcaldesas de Requena y Chiva tras ser expulsadas del gobierno municipal con dos mociones de censura del PSOE.

Las medidas anunciadas

Tras visitar Utiel, Algemesí, Torrent, Alfafar o Llocnou de la Corona, Feijóo ha anunciado que presentará en el Congreso una Proposición de Ley para que "todos los grupos se retraten" y voten sobre las medidas que propone el PP para ayudar a Valencia. Entre ellas, que se abonen de forma inmediata las ayudas, que se financie la reconstrucción de los servicios básicos de las zonas afectadas, que se agilice el realojo de las víctimas y una bajada de impuestos en 2024 y 2025.

Feijóo se ha comprometido a "seguir viniendo por Valencia" y "trabajando con el presidente de la Comunitat", criticando especialmente la ausencia de Pedro Sánchez, que no viaja la región desde su visita con los Reyes, a los que dejó solos en medio de las quejas de los valencianos. Desde entonces, el jefe del Ejecutivo no ha regresado, ni siquiera para acudir al funeral del Estado que se celebró a finales de año.