Sánchez augura "dolor social" a pensionistas y jóvenes mientras culpa a PP y Junts

El Gobierno ha puesto la máquina de relatos a funcionar. Ya tiene un chivo expiatorio (PP y Junts) y unas víctimas (pensionistas, valencianos afectados por la DANA y usuarios del transporte público). Ahora lo que toca es darle la vuelta a la situación y enfrentarlos de forma mutua.

Sánchez busca culpar al PP de la caída del decreto ómninbus, ese cajón de sastre con decenas de medidas inconexas, y que el Congreso debía convalidar este miércoles o, de lo contrario, decaerían. "Abandonen la oposición destructiva porque causa dolor social", ha asegurado desde Valencia. A su vez, el líder del PSOE se ha erigido en defensor de "la política útil" frente a la del PP que es "la peor forma de hacer política".

"Los mayores no saben si se va a subir su pensión, los jóvenes no saben si tendrán un abono de transportes gratuito y los alcaldes no saben si podrán tramitar las ayudas por la dana", ha añadido obviando la responsabilidad del Gobierno por el abuso de decretos ómnibus y la falta de negociación o, en el caso de Junts, por fracasar en sus conversaciones para tratar que Puigdemont vuelva a la mayoría de la investidura. Incluso ha responsabilizado al PP de que ahora "no llegasen las ayudas de la DANA".

Lo cierto es que estas medidas se podrían paliar de forma rápida. Tanto Junts como PP le han pedido que apruebe de manera urgente un Real Decreto en solitario con las ayudas a Valencia, otro con la subida de las pensiones y un último con la subvenciones a los abonos de transporte aunque el Gobierno da largas y, de momento, no tiene previsto convocar un Consejo de Ministros extraordinario y prefiere que jóvenes y pensionistas sufran las consecuencias. Tampoco aclarado si se podría aprobar en el próximo Consejo de Ministros. "El Gobierno ha hecho su trabajo", ha deslizado cuando le han preguntado si va a presentar un texto alternativo.

Por su parte, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha declarado en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) que el Ejecutivo volvería a estudiar qué medidas del decreto ómnibus tienen mayor consenso. Aunque ha defendido la inclusión de múltiples medidas en un mismo decreto, algo que ha sido duramente criticado por el PP. La vicepresidenta tampoco ha aclarado cuando podrían estar listas estas medidas y ha preferido cargar contra el PP, acusándolos de no seguir las "reglas del juego democrático".