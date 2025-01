El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha cargado este jueves contra el Gobierno y ha acusado a la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, de haberlo engañado cuando le dijo que el Ejecutivo no recurriría a decretos ómnibus para aprobar medidas como la revaloración de las pensiones, las ayudas al transportes y otras disposiciones sociales.

Turull se ha mostrado muy irritado por el intento del Gobierno de culpar al PP y Junts y vincular a ambas formaciones. "A nosotros no nos importa lo que haga el PP. Nosotros les dijimos a los socialistas que fueran preparando un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar las pensiones. Si no quieren perjudicar a la gente, lo tienen muy fácil. Que Sánchez convoque un consejo de ministros extraordinario y prepare un decreto para votar por separado la subida de las pensiones y los demás asuntos", ha señalado el dirigente del partido de Puigdemont en declaraciones a los medios catalanes.

En repetidas ocasiones ha indicado que el grupo parlamentario de Junts en el Congreso está dispuesto a aprobar la subida de las pensiones y las ayudas al transporte siempre que el Gobierno las presente por separado y no dentro de un paquete en el que había otros temas, como la moratoria de los desahucios, con los que los posconvergentes no están de acuerdo.

"Las mismas palabras que el emérito"

También se ha quejado de los "engaños" y "mentiras" de los socialistas. En este punto ha dicho que María Jesús Montero le dijo a él hace un año, con ocasión de otro decreto ómnibus, que el Ejecutivo no volvería a recurrir a esa práctica. "'No volverá a suceder', me dijo. Lo recuerdo perfectamente porque son las mismas palabras que utilizó el emérito", ha detallado Turull.

El número dos de Puigdemont en el partido ha recordado que hace un año Junts apoyó al Gobierno en una tesitura similar a cambio del traspaso de las competencias de inmigración. "No han cumplido con nada de lo acordado, siempre están dando largas, que si este mes no, el que viene y así siempre", ha lamentado Turull.

El dirigente separatista ha insistido en los argumentos expuestos ayer en el Congreso por Míriam Nogueras, ha acusado al Gobierno de "trilerismo" y ha dado a entender que el traspaso de las competencias de inmigración y la cuestión de confianza son condiciones indispensables para retomar la relación con el Gobierno. Sin embargo, Turull ha insistido en dejar fuera de las discrepancias con el Ejecutivo la subida de las pensiones, las bonificaciones al transporte y las ayudas a los afectados por la gota fría