El Gobierno está, en palabras de Emiliano García Page, "en un laberinto" del que no sabe cómo salir. Lo más fácil, a priori, sería el adelanto electoral una estrategia que Pedro Sánchez ha rechazado al asegurar este viernes en FITUR que mantiene sus planes de agotar la legislatura. "Vamos a seguir sacando las cosas adelante", ha afirmado en declaraciones a los medios en FITUR, sólo dos días después del varapalo parlamentario al no poder convalidar dos Reales Decretos tras el abandono de Junts. "Sudamos la camiseta y jugamos los partido hasta el último minuto", ha añadido.

Lo que no ha querido aclarar es cómo va a paliar la no convalidación del decreto ómnibus que incluía decenas de medidas. Desde la cesión de un palacete parisino al PNV hasta medidas favorables a los inquiokupas, la subida de las pensiones o la subvención al abono transporte. "Hay muchas medidas sociales en ese decreto ley que negociamos con todos los grupos parlamentarios", ha terciado y ha culpado al PP de "no abstenerse" con total de "causar dolor social".

Una estrategia que cuenta con el respaldo del PSOE. "Si la excusa es el Palacete de París, que dicen que se regala al PNV, que aprendan un poco, que lean un poco", ha añadido el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdan, que ha defendido devolver a los nacionalistas vascos "algo que le pertenecía".

Sánchez incluso ha dejado caer que podría reeditar el decreto que fue tumbado este miércoles. "Que podamos sacar un Real Decreto ómnibus que es un auténtico escudo social", ha terciado. Lo cual sería un nuevo motivo de presión al PP y Junts que consideran "un chantaje" mezclar diferentes temas para luego presionarles si no lo convalidan.

Otros ministros, como Óscar Puente, se han mostrado partidarios de "recomponer una mayoría que apoye unas medidas" aunque ha admitido que la relación con Junts "no es sencilla". El titular de transportes ha defendido el decreto batiburillo porque "las agrupamos porque pensábamos que no había ninguna medida que sea reprochable ahí".

El presidente ha negado que vaya a producirse un adelanto electoral pero ha aprovechado la visita a la Feria Internacional de Turismo para mostrar su cara más amable. Ha posado con los ciudadanos que le pedían un selfie, ha repartido besos y ha tomado un culín de sidra con el presidente asturiano, Adrián Barbón, y un patxarán con la presidenta navarra, María Chivite, en sus stands regionales. Sólo ha recibido un par de abucheos a la salida del puesto de Turespaña.