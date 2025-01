Nuevo escándalo en RTVE: pedirá un rescate de 30 millones mientras despilfarra en "estrellitas" y compra votos

Apenas un día después de anunciar que TVE contará con un canal íntegramente en catalán —con el consecuente aumento de gasto que supondrá para las arcas públicas—, José Pablo López reconocía este jueves que Radio Televisión Española cerrará 2024 con unas pérdidas contables de unos 34 millones de euros y que, debido a esta "delicada situación", solicitará un rescate a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, de la que depende. "Disponemos de un fondo de reserva de 38,3 millones de euros, por lo que solicitaremos a la SEPI activar este mecanismo que nos permita hacer frente a estas pérdidas, anunciaba el presidente de la corporación.

El hombre de Sánchez en RTVE trataba de maquillar el escándalo subrayando al mismo tiempo los esfuerzos que, desde que llegó, está haciendo por recortar gastos, reduciendo tanto el número de directivos como sus salarios, empezando por el suyo. Sin embargo, los sindicatos le recuerdan que eso no será suficiente para alcanzar el "equilibrio presupuestario" que ha prometido y que no es coherente que pida un rescate mientras despilfarra el dinero "contratando a estrellitas" —en clara referencia al escándalo Broncano— y pagando favores a socios de investidura y productoras amigas.

"Ni nos gusta tanta producción externa, ni nos gusta que estemos contratando a estrellitas de fuera, porque no es ni justo ni razonable cuando tenemos una plantilla de casi 7.000 trabajadores, que es la plantilla más amplia que hemos tenido desde que se hizo el anterior ERE, y cuando lo que tenemos que hacer es cumplir nuestra función de servicio público", denuncia en declaraciones a Libre Mercado José Carlos López, secretario general de USO en RTVE.

Unas cuentas que no cuadran

Aunque el portavoz del sindicato independiente celebra que por fin alguien se haya atrevido a reducir el número de directivos y sus salarios, advierte de que eso no servirá para tapar un agujero de más de 30 millones de euros. "Ten en cuenta que el recorte que anunció ayer supone un ahorro de unos 380.000 euros; ponle que, después de todo, se pueda llegar al doble o, incluso tirando por lo alto, a un millón…. Es que eso no llega ni siquiera para compensar el coste del nuevo Consejo de Administración, que es un coste que se ha añadido a lo que ya había. Por tanto, a mí, sinceramente, me parece muy difícil, por no decir imposible, que se logre esa estabilidad presupuestaria", advierte José Carlos López.

Hasta ahora, según el presidente de RTVE, además del recorte de salarios, se ha pasado de 196 unidades directivas a 167, lo que supone una reducción del 15%, un porcentaje que se ampliará una vez que se puedan abordar la segunda y tercera fase hasta llegar al "entorno del 20%". Su propio sueldo pasará de 240.000 euros a 170.000 fijos más otros 30.000 euros variables.

Por otro lado, José Pablo López asegura que ya se han puesto en marcha otras medidas destinadas a optimizar los recursos humanos y técnicos de la radio, al tiempo que se solicitará a las productoras que trabajan para RTVE un esfuerzo de contención y reducción en los presupuestos. "Solicitaremos un ajuste durante el primer semestre de 2025 de al menos el 7% en los nuevos contratos de producción de contenidos que se suscriban durante este periodo", detallaba durante su comparencia.

Nuevo despilfarro para contentar a Cataluña

La petición no deja de ser curiosa después de que el propio José Pablo López se reconociera el artífice del polémico y millonario contrato de David Broncano o de que esta misma semana se haya confirmado la apuesta por un canal íntegramente en catalán —como ya adelantó nada más llegar al cargo— y que, incluso antes de que termine este 2025, se inicie la emisión dual de los contenidos infantiles de Clan en Cataluña.

"Con los recursos que hay ahora mismo es imposible, entonces lo que están diciendo es que van a tener que pagar a productoras externas, y eso es más dinero", alertan el portavoz de USO, que advierte de que, además, esto tan solo es el principio. Si se va a desconectar Cataluña… ¿Por qué no se desconectan también Galicia, Valencia o el País Vasco?, se pregunta. Y lo cierto es que el propio José Pablo López ya ha dejado entrever que eso será el siguiente paso.

Para conseguir más ingresos, el nuevo presidente explotará al máximo la publicidad que sí se le permite a la corporación, potenciando la publicidad digital e impulsando los patrocinios culturales. "Estamos convencidos de que llevará la ley al límite", dicen desde el sindicato, donde recuerdan que Masterchef ya ha sido multado por publicidad encubierta.