Sánchez se erige en mesías de los socialistas y pide que difundan su palabra: "Contadlo por tierra, mar y aire"

Sin necesidad de ascender al cielo, o al infierno, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, convocó este martes a todos sus diputados y senadores en una sala del Congreso, en la interparlamentaria socialista. La reunión iba a ser para esbozar las líneas maestras de la estrategia del partido gubernamental para este nuevo periodo de sesiones pero acabó siendo el discurso de un mesías a sus discípulos, a los que conminó para que difundan su palabra por "redes sociales" y "en las calles, tierra, mar y aire".

"Cada vez tendréis más audiencia", les relató porque según su visión las fuerzas del mal, identificadas como "coalición negacionista", están fracasando. "La gente los está empezando a descubrir", terciaba en otro momento. Sánchez no mencionó a ninguno de esos países gobernados "por liberales y ultraderecha" pero se erigió en sus ciudadanos y habló por ellos al asegurar que "ya se están dando cuenta que no había soluciones fáciles" y que "una mala política siempre te puede llevar a peor". No dio datos, ni tampoco exhibió pruebas pero sus discípulos aplaudieron.

Según esa visión, España es poco menos que un oasis, una arcadia feliz que es "la envidia" de medio mundo. "Nos miran porque somos la inspiración y piensan: si España no sólo resiste, sino que avanza, nosotros también podemos", prometía a sus fieles a la par que les pedía que no permitan "que otra generación crezca en la desesperanza".

La parábola de Sánchez tiene ahora que ser predicada por sus diputados y senadores . "Quiero en cada uno de vosotros un aliado de la gente", añadía mientras les pedía "contar, contar y contar la realidad más allá del bulo y la desinformación". "Repetir, repetir y repetir", añadía de forma machacona. Obviando que "su fiscal" está imputado por revelación de secretos de un rival o que inició la legislatura pidiendo levantar "un muro" contra medio país, ahora Sánchez pide que "cuando nos insulten" los socialistas les respondan "con buenas maneras y con educación".

Enmendando a Trump en España

Sánchez quiere erigirse en la antítesis de Trump, obviando que ambos tienen comparten devoción por los golpes de efectos, las negociaciones arriesgadas y una relación complicada con la verdad. El presidente del Gobierno apostará por la política multilateral. "Palestina para los palestinos, Israel para los israelíes", afirmaba lo que supone su rechazo al plan del presidente norteamericano para convertir la franja de Gaza en una Riviera en Oriente Medio.

También ha anunciado que convocará a "empresas de consultaría" que han anunciado que suprimirán sus políticas de diversidad y de inclusión. Una estrategia que también siguen otras multinacionales como Google o Facebook. "He pedido al ministro de Economía y de igualdad que convoquen a estas empresas y corrijan este error", anunciaba ante una sonora ovación.

Sánchez también anunciaba su rechazo a su los aranceles que Trump quiere poner a diversos países y a productos como el acero. "Una guerra comercial no beneficiaría a nadie pero si otros la inicial, el Gobierno de España va a apoyar a la Unión Europa", terciaba mientras retaba a otros partidos, como Vox, a aclarar qué es lo que harían en este caso.

El presidente del Gobierno prometía agotar la legislatura y hasta que España gane el mundial de fútbol, que en 2030 se celebrará de forma conjunta en nuestro país, Portugal y Marruecos. Sólo reconocía alguna dificultad en materia de vivienda y con sus socios al admitir que le hacen "sudar tinta" , aunque aprovechaba para cargar contra el PP por anunciar ahora que apoyar el decreto omnibus, transformado en minibus, y que incluye la subida de las pensiones. "Mejor sudar tinta para escribir una ley que para explicar los cambios de opinión" , terciaba mientras prometía que todo el esfuerzo "merece mucho la pena".