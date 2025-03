Abascal expresa "alivio" por su exclusión de la ronda de Pedro Sánchez

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado sentirse "aliviado" por ser excluido de la ronda de contactos que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado para abordar la situación de Ucrania, en concreto para hablar con el resto de partido políticos, salvo Vox, sobre el envío de tropas para una misión de paz y el aumento del gasto en Defensa. En declaraciones a Servimedia, Abascal ha señalado que esta exclusión es una consecuencia lógica después de decir que Vox no va a acudir a ninguna convocatoria del presidente del Gobierno.

"No es Pedro Sánchez el que dice que no nos convoca, somos nosotros los que no aceptamos ninguna convocatoria de Sánchez", ha deslizado Abascal manifestando su firme oposición al Gobierno socialista y reiterando que Vox se mantiene fiel a su propuesta de no apoyar al Ejecutivo central. En este sentido, Abascal ha hecho un llamamiento al Partido Popular para que "no colabore con Pedro Sánchez", después de que el propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo haya afeado la exclusión de Vox en las conversaciones.

Abascal, que se ha alineado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reafirma así su estrategia de distanciarse del resto de partidos políticos, incluso sobre las conversaciones en favor de la soberanía del pueblo ucraniano. Esta postura ha generado una nueva brecha en Vox con dirigentes como el diputado Javier Ortega Smith, reacio a comprar todas las políticas de Trump.

Abascal ha acusado a Sánchez de ser "un tramposo" y un "trilero" que busca con esta nueva convocatoria reforzar su Gobierno. Ha destacado que la última conversación que mantuvo con Pedro Sánchez fue durante la pandemia de la covid-19 con lo que, según Abascal, Sánchez es "un especialista en utilizar los dramas, las catástrofes y las epidemias para atrincherarse en el poder y restringir libertades".

El seguidismo de Abascal a Donald Trump tras su tenso encuentro con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, ha abierto fisuras dentro de Vox. Sin embargo, el líder de la formación se ha abstenido de criticar la actuación de Trump tras suspender la ayuda militar a Ucrania o enviar a miembros de su Administración para mantener reuniones secretas con la oposición a Zelenski.