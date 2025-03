El juez reclama no sólo un informe económico-patrimonial de Ábalos, sino también de su hijo por su papel en la trama

Víctor de Aldama avisó a José Luis Ábalos de que no sería conveniente que negara sus actos en la trama. Ábalos lo negó y despreció. Y Aldama aportó información relevante sobre el papel, ya no de Ábalos padre en la trama, sino también de Ábalos hijo. Ahora el juez ha reclamado un informe de "situación económico patrimonial de don José Luis Ábalos Meco y de su hijo don Víctor Ábalos".

El informe exigido por el juez se refiere inicialmente a "la consulta de fuentes abiertas". Pero amplio: "Expresivo de las cuentas o depósitos bancarios de los que pudieran ser titulares, cotitulares o autorizados; de los bienes inmuebles o vehículos que se hallaren registrados a nombre de uno u otro; y de su eventual participación en entidades mercantiles como administradores, socios o partícipes". Traducido: que empieza la investigación. Y no sólo para el padre, sino también para el hijo.

El papel del hijo de Ábalos

Hay que recordar que Aldama ha dado ya detalles del papel del hijo de Ábalos, un factor de especial sensibilidad para el exministro. "Don José Luis Ábalos no tenía capacidad financiera para afrontar la compra del inmueble sito en Paseo de Castellana no. 164, valorado entonces en aproximadamente 1,9 millones de euros, antes de su reforma. Este contrato permitía a don José Luis Ábalos asegurarse el cobro de las comisiones futuras. Una vez abonadas el contrato quedaba sin eficacia, no llegando a ejecutarse una vez el compromiso se había hecho efectivo. En el propio documento se disponía que la opción caducaría el 14 de febrero de 2024", describe Aldama en su documentación remitida al Supremo.

El juez ha reclamado, además, otro Informe sobre "las comunicaciones telefónicas realizadas y demás actuaciones efectuadas hasta el momento de los hechos que conciernen a los tres investigados en esta causa (don José Luis Ábalos Meco, don Koldo García Izaguirre y don Víctor Gonzalo de Aldama Delgado), debiendo expresarse, además, la totalidad de los terminales o dispositivos intervenidos a cualquiera de los dos últimos en el curso de las investigaciones ya practicadas". Y ahí vuelve a aparecer el hijo de Ábalos, porque el juez exige que el informe haga "especial referencia a los mensajes que, en este momento de la investigación, aparezca pudieran haber intercambiado, desde cualquiera de los terminales intervenidos, el Sr. Aldama Delgado con los Sres. don José Luis Ábalos Meco, don Víctor Ábalos, don Ángel Víctor Torres o subordinados de éste, don Santos Cerdán, o con cualquier otra persona aforada ante este Tribunal Supremo".

Sea como sea, la información de Víctor de Aldama pactada con la Fiscalía Anticorrupción y el juez introduce ya al hijo de Ábalos en el entorno de la trama. La Justicia aceptó el pacto de Aldama y zanjó su prisión provisional por el caso Hidrocarburos. Aldama empezó a tirar de la manta con datos de obras públicas, mordidas, inmuebles, sobornos y demás. Y los afectados empezaron a negarle. Uno de los más activos en intentar desmentir la información de Aldama fue el exministro, ex número 2 del PSOE y ex todo de Pedro Sánchez hasta hace unos años e incluso en las primarias, José Luis Ábalos. Y ahora el hijo de Ábalos ya aparece citado como testigo.