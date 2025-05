Ábalos ocultó cualquier referencia a gastos de Jéssica en los viajes oficiales en los que le acompañó

Que Jéssica viajó con José Luis Ábalos está demostrado y hasta fotografiado. Que el Ministerio tenía conocimiento de ello también. Pero, pese a ello, las justificaciones de gastos del Ministerio nunca recogieron ninguna mención ni a una habitación, ni a una comida, ni a un café para la prostituta del que fuera ministro.

La Justicia ha analizado toda la documentación remitida por el Ministerio ahora en manos de Óscar Puente. Y se ha percatado de una cuestión: que el rastro de Jéssica fue básicamente eliminado de la documentación oficial. Algo especialmente llamativo porque desde el primer momento se argumentó que Jéssica obtenía permisos en sus puestos públicos donde estaba enchufada porque iba en condición de asesora a los viajes. Pero, por lo visto era una asesora invisible.

Caja pagadora

De los datos remitidos al Tribunal Supremo por la Dirección General de Organización e Inspección del Ministerio de Transportes se desprenden las siguientes evidencias. La primera, que las relaciones de gastos remitidas por los Directores de Gabinete del Ministro a la caja pagadora central del Departamento como consecuencia de los viajes oficiales realizados por Ábalos Meco nunca dejaron referencia del nombre de Jéssica Rodríguez García como miembro de la delegación oficial que acompañaba al ministro en sus viajes oficiales.

Además, no aparece ni rastro de gastos provocados por la presencia de Jéssica. Por lo visto, ni dormía, ni comía, ni se tomaba un café.

Tampoco figura entre los ocupantes de las salas de autoridades de los aeropuertos que sí consta que usó Ábalos. "El coste de la utilización de dichas salas de autoridades por parte del Ministro y su delegación era, en aquel momento, un coste unitario fijo con independencia del número de personas que componían la delegación que acompañaba al Sr. Ministro", señala la dirección general citada.

Aeropuertos

Y, añade, que, "con carácter general, en la documentación que remite la entidad aeroportuaria junto con la factura no figura la identidad de las personas que acompañan al Sr. Ministro, sino sólo el número de acompañantes". Pese a lo cual, "en algunas ocasiones, sin que se conozca el motivo, sí aparece en la documentación correspondiente a la utilización de la sala de autoridades una relación nominativa de las personas" que acompañaban al ministro en la delegación. "En este sentido, en la revisión de la documentación de las relaciones de gastos correspondientes a los viajes oficiales realizados por don José Luis Ábalos Meco se han localizado 3 ocasiones en las que sí aparece citado el nombre de doña Jéssica Rodriguez García en la relación de acompañantes usuarios de la sala de autoridades del aeropuerto".

¿Por qué entonces no figura en el resto de documentación? El propio departamento dice desconocer la causa: "Sin que se conozca el motivo".

Hay que recordar que la jefa de la secretaría particular del ministro se certificó que "del total de viajes oficiales realizados por don José Luis Ábalos Meco, durante su completa etapa como titular del Ministerio, se tiene constancia que en 13 de ellos estuvo acompañado por doña Jéssica Rodríguez García". Pese a lo cual no figura ni un sólo gasto ni presencia en los actos. Tan sólo en tres ocasiones y en la sala de autoridades y sin que el propio Ministerio entienda el motivo de que se dejara constancia de su presencia.

