Sumar ve motivos de esperanza en el no de Puigdemont a la jornada laboral y no descarta una cita con Yolanda Díaz

En Sumar se muestran optimistas. "Interpretan" las declaraciones del líder de Junts, Carles Puigdemont, en las que rechaza la actual propuesta de reducción de la jornada laboral de Yolanda Díaz, como una muestra de "estar abierto a negociar". De hecho, consideran una "buena noticia" que Puigdemont haya manifestado un "así no", ya que lo ven como una muestra de su disposición a negociar y reformular el texto.

En rueda de prensa, el portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha calificado como un hecho de "plena normalidad" la posibilidad de que se produzca un nuevo encuentro entre Carles Puigdemont y Yolanda Díaz, en el marco de las negociaciones para asegurar la continuidad de una medida legislativa que podría decaer en el Congreso ante la falta de apoyos suficientes, ya que los siete votos de Junts son imprescindibles. "Ya se reunió con Carles Puigdemont una vez", ha recordado Urtasun, aludiendo a su participación como eurodiputado en la reunión celebrada en septiembre de 2023 en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, en el marco de las negociaciones para recabar apoyos a la investidura de Pedro Sánchez.

"Se reunirá y dialogará con todo el que sea necesario para sacar adelante la medida", ha afirmado Urtasun, restando importancia al revés que supone la enmienda a la totalidad anunciada por Junts.

Urtasun también se ha referido a las demandas de Junts en relación con el impacto de la medida sobre las pymes catalanas: "Junts sabe que estamos dispuestos a afrontar en el trámite parlamentario los efectos en la pymes", ha subrayado el ministro. No obstante, desde las filas independentistas se insiste en que las negociaciones aún no han comenzado, y afean la falta de voluntad negociadora de los de Yolanda Díaz. En contraste destacan el entendimiento y la buena sintonía con otros departamentos del Gobierno, como el Ministerio de Economía, encabezado por Carlos Cuerpo, con el que lograron un acuerdo para apoyar el plan antiaranceles.

Mensajes de Sánchez y Ábalos

En relación con los mensajes revelados por El Mundo entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ex número dos del PSOE, José Luis Ábalos, desde Sumar han evitado pronunciarse sobre el fondo de la investigación que afecta al partido socialista, centrando sus críticas en la procedencia de la filtración. "No comentamos conversaciones privadas del presidente, y que no deberían haberse filtrado porque forman parte de una investigación judicial. Espero que se sepa exactamente como se ha producido esa filtración", ha aseverado Urtasun defendiendo además la continuidad del Gobierno de coalición: "la legislatura tiene fecha de caducidad a finales de 2027".

Desde Podemos han arremetido con contundencia contra Pedro Sánchez, poniendo en entredicho que desconociera las presuntas prácticas irregulares atribuidas a José Luis Ábalos. Asimismo, han reclamado explicaciones sobre las circunstancias que rodearon su cese en 2021, omitiendo que en aquel momento la formación morada formaba parte del Gobierno de coalición. "Es prácticamente inverosímil que Pedro Sánchez no supiese nada de los tejemanejes de Ábalos. Era la persona de máxima confianza de Pedro Sánchez", ha afirmado el portavoz de Podemos, Pablo Fernández.

Ahora fuera del Ejecutivo, Podemos insiste en que será el PSOE quien tendrá que responder, con su propio patrimonio, por cada céntimo que se haya podido robar a los españoles en el caso Koldo.