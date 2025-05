Ábalos dice ahora que consintió la publicación de sus mensajes con Sánchez por su "carácter positivo"

José Luis Ábalos publicó este miércoles en X un texto en el que admite haber dado el consentimiento para que se filtraran las conversaciones de WhatsApp, que publica desde el domingo El Mundo, entre él mismo y Pedro Sánchez. Quien fuera la mano derecha del presidente del Gobierno señala que "cuando el medio que los ha publicado me pide contrastar los whatsapps de 2023, no me opongo a su publicación porque entiendo que son de carácter positivo y los reconozco como tal".

El exministro socialista sostiene que esos mensajes "demuestran que no es cierta la argumentación que usa la derecha y sus medios afines de que el presidente ocultaba las razones de mi cese por mi gestión como ministro, de la misma manera que mi incorporación en la candidatura de las elecciones generales de 2023 no se debía a una intención espúrea (sic) de aforarme para protegerme sino a un reencuentro en el contexto de una nueva etapa del PSOE, como así fue". El hombre que cita a Quevedo no escribe bien la palabra "espuria".

Deseo aclarar para evitar especulaciones a raíz de una información sobre la filtración de unos whatsapps correspondientes a una conversación de 2023 con el presidente: Cuando el medio que los ha publicado me pide contrastar los whatsapps de 2023, no me opongo a su publicación… — José Luis Ábalos (@abalosmeco) May 14, 2025

Finalmente, el que fuera secretario de Organización del PSOE dice que "esto no quiere decir que yo haya filtrado nada, solo contrasto una información que me llega".

Lo reconoce en La Sexta

Por otro lado, Ábalos reconoció a La Sexta que consintió la filtración de los mensajes de 2023 y que entregó una copia a una persona de su confianza, del ámbito de su defensa. Esta persona no es ni Koldo García ni su abogado José Aníbal Álvarez. Horas después, volvió a hablar con la cadena para aclarar que no compartió los chats con una persona, sino con "dos o tres".

El que fuera titular de la cartera de Transportes cree que estos mensajes son "una chorrada". Sostiene que siempre fue leal a Sánchez, a la vez que lamenta que lleva "aguantando demasiado, diecisiete meses de filtraciones y bulos" y se siente "saturado, dolido". Tal y como declaró en su canal afín, quería "contar la historia" y por eso guardaba los mensajes, pero sin imaginarse que sucedería lo que está pasando.

Según Ábalos, tenía esta información en dos discos duros porque quería escribir sus memorias y tenía ofertas de tres editoriales: "Eso es historia de España, por eso las guardaba, no me imaginaba que iba a ocurrir toda esta pesadilla". Al exministro le "da igual" que le acusen de estar detrás de la filtración y anunció que va a denunciar las filtraciones y bulos sobre los que tiene "evidencias".

Hace unos días, Ábalos sugirió que la fuente sería la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). El propio exministro desmonta la teoría conspiranoica del Gobierno, que, desde sus terminales políticas y mediáticas, apuntaba hacia la UCO o hacia la Justicia. El ministro Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, daba por hecho "que habrá una investigación judicial, y si no la hubiera, desde luego, nosotros iniciaremos las acciones legales pertinentes para que se conozca todo, a fondo, de esta filtración".