Un segundo trabajador de Tragsatec denuncia que recibió presiones de Adif para no "molestar" a Jéssica

A medida que van saliendo a la luz nuevos testimonios, más complicado parece tener su horizonte judicial la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. Este mismo martes, un nuevo trabajador de Tragstatec ha denunciado que recibió presiones para que dejara de "molestar" a Jéssica, la expareja del exministro José Luis Ábalos. La molestia en cuestión no era otra que reclamarle los partes de trabajo como a cualquier otro empleado. Sin embargo, en Adif no querían incomodar a la susodicha, a pesar de que cobraba un sueldo público.

Sus declaraciones no vienen sino a apuntalar la implicación de la mencionada empresa en el enchufe de Jéssica, a la que sus máximos dirigentes protegían a toda costa. No en vano, hace apenas cinco días, fue Virginia Barbancho Domínguez, la que fuera responsable técnico del proyecto de Tragsatec, la que reconoció que, tras detectar las "irregularidades" recibió indicaciones para hacer la "vista gorda". Dichas indicaciones vendrían directamente de Adif. "Me mandaron callar", dijo literalmente.

"Decidle que pare"

Tras pasar por Ineco, Jéssica aterrizó en Tragsatec en marzo de 2021. Según ha explicado en la comisión de investigación del Senado Sergio Bote, controlador financiero y de personal, "nunca" llegó a fichar y, los dos primeros meses, ni siquiera se molestó en rellenar el parte de actividad, por lo que no tuvo más remedio que enviarle dos avisos por correo eléctrico para recordarle que esto último era obligatorio.

Su sorpresa llegó cuando, a mediados de mayo, llegó a sus oídos que alguien de Adif había enviado un mensaje para pedirle que cesase en su empeño. "Hay un tal Sergio Bote molestando a Jéssica, decidle que pare", rezaba el correo. "Mi gerente me lo rebota y al día siguiente voy a su despacho, porque yo me lo tomé un poco a mal, y le digo que no lo entiendo, que lo único que he hecho a esta chica es mandarle dos correos protocolarios de aviso. Y fin, no vuelvo a saber nada", ha relatado.

El controlador cree que el mensaje venía de Adif, pero desconoce si, tal y como sugieren las investigaciones, el que lo enviaba era Ignacio Zaldívar, el que fuera director de gestión en Adif de los trabajos encargados a Tragsatec. "Doy por hecho que viene del cliente, pero no le sabría decir de quién viene. Por las comparecencias que he seguido de mis compañeras, evidentemente viene de Ignacio Zaldívar, pero yo no se lo puedo confirmar, es la sospecha que yo tengo al respecto", ha dicho en el Senado.

"Estamos escandalizados"

En su comparecencia, Bote ha asegurado que, por la parte que le toca, los procedimientos de control "no fallaron". El problema, insiste, es que no se hizo caso a los avisos, algo que, según advierte, ha soliviantado a todos los empleados de la empresa pública. "Los trabajadores estamos escandalizados. O sea, no entendemos cómo ha podido pasar esto", ha subrayado.

Respecto a su propia opinión, el controlador de Tragsatec se ha limitado a decir que comparte la opinión del presidente de Tragsa, Jesús Casas, que calificó de "asqueroso" que la expareja de Ábalos no fuera a su puesto de trabajo, a pesar de haber sido enchufada y de cobrar un salario público.

