Cientos de personas en la concentración contra Sánchez en Moncloa en la que han estado Abascal y Millán

Cientos de personas se han congregado en la tarde de este jueves ante las fachadas de la Moncloa pidiendo la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la revelación de un audio en los que uno de los "fontaneros" de Ferraz reconocía que el líder de los socialistas habría estado detrás –junto a su secretario de Organización socialista, Santos Cerdán— de la intención que tenía la militante del PSOE Leire Díez de buscar información comprometida de los dirigentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil con el objetivo de desacreditar sus investigaciones que cercan la presunta corrupción del entorno de Sánchez.

En concreto, cerca de 500 personas, según han avanzado fuentes policiales a Libertad Digital, o un número concreto de 350 personas si tenemos en cuenta la estimación de Delegación de Gobierno, han estado presentes en las inmediaciones de la Facultad de Estadística de la Universidad Complutense de Madrid, que colinda con el recinto donde reside el jefe del Ejecutivo.

Una manifestación improvisada que ha sido orquestada por medio de las redes sociales y que ha contado con el respaldo de Vox, estando presentes varias personalidades del partido. Entre ellos, su presidente, Santiago Abascal; su portavoz en el Congreso, Pepa Millán; el portavoz nacional de la formación y líder en la delegación de Madrid, José Antonio Fúster; y con el exmandatario de Vox en Castilla y León Juan García Gallardo.

De hecho, el líder de Vox ha aprovechado la ocasión para criticar las actuaciones del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que ha acusado de "mantener en el poder" a Sánchez por medio del pacto que populares y socialistas tienen a nivel Europeo para mantener a Úrsula Von der Leyen al frente de Bruselas. "Solo se mantiene en el poder porque populares y socialistas mantienen un pacto en Bruselas que fortalece a Pedro Sánchez", ha insistido Abascal.

Vox no estará el 8 de junio

Así, el líder de Vox se ha vanagloriado de no haber "abandonado la calle" para denunciar la "corrupción" de los socialistas, al tiempo que ha confirmado que su formación no asistirá a la manifestación convocada por Feijóo el próximo domingo 8 de junio porque, según ha dicho, Vox no suele asistir "a los actos de otros partidos políticos ni a los mítines del PP". De la misma forma, ha instado a Feijóo a proponer una moción de censura sin la necesidad de que esta tenga probabilidades de salir adelante. "Es momento de una moción de censura", ha zanjado.

En esta línea se ha pronunciado Abascal en una concentración que ha contado con un fuerte despliegue policial, que ha hecho poco accesible el lugar de la manifestación teniendo que andar, al menos, 45 minutos desde la madrileña Plaza Cardenal Cisneros hasta las inmediaciones de la Facultad de Estadística, contando con los constantes bloqueos de la Policía Nacional, que ha permitido un sólo acceso ubicado en la pasarela de Avenida Puerta del Hierro, frente a la Biblioteca María Zambrano.

Contra RTVE

Una vez llegados a la concentración, se han escuchado cánticos que hacían referencia a la madre del jefe del Ejecutivo, que lo llamaban "corrupto" y que atacaban a su esposa, Begoña Gómez, tanto por su implicación en supuestos casos de corrupción, como por su apariencia física: "No me lo trago, Begoña tiene rabo".

En este marco, se ha coreado "Que te vote Txapote", se ha acusado de "fraude electoral" a Sánchez y se ha censurado la presencia de Radio Televisión Española (RTVE) por "manipular" la información a favor del secretario general del PSOE. Todo ello, en una manifestación en la que los propios activistas han expulsado a varias personas que portaban banderas franquistas porque, a juicio de varios manifestantes preguntados por LD, eran "infiltrados" de la izquierda que querían dar "mala imagen" a la concentración.