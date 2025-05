La "fontanera" del PSOE se ofreció a frenar sanciones de las autoridades vascas, el área de influencia de Santos Cerdán

La cloaca del Gobierno ha intentado acabar profesionalmente con el juez Peinado; con el abogado de Víctor de Aldama, José Antonio Choclán; con el teniente coronel Balas de la UCO y todo un suma y sigue. Todo con tal de boicotear las causas por corrupción abiertas contra el PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez.

Las últimas informaciones han señalado a una de las integrantes de esta cloaca: a Leire Díez, una de las "fontaneras" del PSOE bajo mando de Santos Cerdán, tal y como los calificó Víctor de Aldama, que han mantenido contactos con el empresario Alejandro Hamlyn, investigado por una trama de hidrocarburos. Leire Díez, de hecho, le ofreció un acuerdo con la Abogacía del Estado y la Fiscalía a cambio de información comprometedora del teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, quien actualmente es el máximo responsable de las investigaciones de todas las causas abiertas contra el entorno de Pedro Sánchez, desde su hermano a su mujer, pasando por el fiscal general del Estado o el caso Koldo.

Pero surgió un problema en la charla: que el empresario ya había tenido un claro perjuicio económico por las actuaciones de la Diputación Foral ce Vizcaya en el País Vasco. Y Leire Díez alardeó igualmente de poder alterar esas decisiones en terreno vasco. Una cuestión delicada que en el PSOE sería impensable sin pasar por el líder socialista implicado en las relaciones y negociaciones en Navarra y País Vasco. Y esa persona no es otra que Santos Cerdán, el del "cupo vasco", como le denominaba la trama.

Santos Cerdán ha intentado desvincularse de todo lo relacionado con la cloaca del PSOE. Pero lo cierto es que el rastro aparece tanto como presunto comisionista de la trama Koldo-PSOE –en concreto, con cuatro empresas y licitaciones distintas– y en su relación con Leire Díez.

Leire, persona de confianza de Santos Cerdán

Fuentes conocedoras de las reuniones han asegurado a Libertad Digital que "Leire es una persona de confianza de Santos Cerdán", que el nacimiento de la cloaca se hizo con "reuniones directas con Cerdán y ya estaba allí Leire" y que "es impensable que determinados movimientos se hayan realizado sin conocimiento de él". Entre esas operaciones, por ejemplo, están las mediaciones ante autoridades vascas "porque el peso de Cerdán en esas relaciones es muy alto dentro del Partido Socialista".

Lo cierto es que Cerdán está cada día más en el ojo del huracán. Una frase confesada por Víctor de Aldama en sede judicial da una idea de la magnitud de su implicación: "El cupo vasco es de Santos. No nos metamos en su terreno". Víctor de Aldama declaró en noviembre de 2024 ante la Audiencia Nacional. Y en sede judicial aseguró que le dio 15.000 euros al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, para "contentarle" por el "enfado" que le había provocado que interviniera en una licitación para una constructora gallega cuando Cerdán pretendía que esa obra fuera para una de las empresas de su denominado "cupo".

"Koldo me dice que no nos metamos en el terreno de... Que hay cupos, me explica que hay cupos y que el cupo vasco es de Santos Cerdán. Entonces, que ha habido... que hay mucho cabreo, que hay mucho enfado que se ha liado muy grande. ¿Y yo, qué culpa tengo? Nos habéis dicho 'qué tal' y hemos ido a esa licitación", señaló Aldama. Al final, "por contentarle" se le habría hecho "un pago de 15.000 euros", afirmó Aldama en sede judicial.

El pago de Cerdán en un bar de Ferraz

Aldama dio más detalles: que el pago se hizo en "el bar que está enfrente de Ferraz". Que "si las cámaras no se borran, se puede ver perfectamente que viene el señor Santos Cerdán, entro yo y entra el señor Koldo. Y en ese bar se le entrega al señor Koldo el sobre y él se lo da al señor Santos Cerdán".

Santos Cerdán ha negado este capítulo y acusación: "Él dice que me lo entregó con presencia de Koldo. Conmigo ese señor no ha estado nunca, insisto, nunca. No podrá decir que ha estado conmigo nunca". Pero lo cierto es que la UCO ha detectado más presencia de empresas vascas o navarras que podrían coincidir con la descripción del cupo que realizó Aldama. Y de eso va el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

