¿Cómo puede ser que el PSOE no caiga más en las encuestas?

Las tres encuestas para elecciones generales publicadas este lunes ofrecen unos resultados parecidos, con una amplia victoria del centro derecha: el PP sería el partido más votado y el que tendría más diputados, pero además la suma de los populares y de Vox rondaría o incluso superaría los 190 escaños.

Pero más allá de esos datos, al PP no le va demasiado bien: sólo el sondeo de Sigma Dos mejora algo y es muy poco, mientras que en el de GAD3 pierde varias décimas – si bien la comparación es con enero, lo que la hace algo menos interesante – y en el de 40dB más de un punto.

Sin embargo, hay algo que todavía llama más la atención y que también se repite en los tres sondeos: el PSOE no sólo no pierde intención de voto, sino que la gana, aunque no sea mucha: cinco décimas según Sigma Dos, tres para GAD3 y también cinco en el pronóstico de GAD3.

La pregunta que surge es obvia: ¿cómo es posible que con todo lo que está ocurriendo, con todos los escándalos de la legislatura y con el caso de las cloacas recién estallado el PSOE no sólo no retroceda sino que avance?

Hay varias razones para ello, empezando una de carácter técnico: aunque se publiquen una semana después el trabajo de campo de las tres encuestas es, al menos en parte, anterior al estallido del caso de Leire Díez y las cloacas socialistas y, además, aunque pueda parecer que deberían tener más impacto cuanto más están en los medios normalmente es necesario un periodo que podríamos denominar de ‘asimilación’ para que el efecto de una de estas noticias pueda medirse en los sondeos.

Por otro lado, lo cierto es que parece bastante claro que, al menos de momento, y nada hace pensar que esto va a cambiar, el PSOE tiene un suelo muy cómodo alrededor del 27% o 28%. Es un porcentaje muy alto, sin duda alguna, pero con una cierta perspectiva histórica quizá no lo es tanto: Zapatero ganó las elecciones de 2008 con más del 43% del voto, quince puntos menos.

Por otro lado, hay que tener en cuenta también la gran importancia que tiene un sistema mediático totalmente acrítico en la izquierda, capaz de tragar con cualquier escándalo y de justificar lo que sea, que oculta a sus lectores, oyentes y televidentes –que en teoría son los votantes del PSOE y de los otros partidos de izquierdas– una parte sustancial de la realidad.

Y, por último, sin que esto sea una crítica al partido de Abascal, lo cierto es que la existencia de Vox crea un escenario perfecto para que la retórica del PSOE sobre la extrema derecha y su forma de dividir la sociedad en dos bloques irreconciliables tengan éxito y logren seguir reteniendo a muchos que creen que con su voto al menos evitan el mal mayor. Algo que, además –y esto sí es una crítica– tampoco es que los de Abascal se estén esforzando mucho en evitar en los últimos tiempos.

