Sin pinganillos en el PNV: Pradales usa el español en las reuniones de su gobierno

El lehendakari Imanol Pradales utiliza el español en las reuniones que cada martes mantiene con sus consejeros. Reuniones "bilingües" como ha aclarado hoy la consejera y portavoz María Ubarretxena días después de que Pradales recurriera solo al euskera ante Pedro Sánchez y los presidentes autonómicos reunidos en Barcelona. Pradales, que desde niño aprendió euskera en Santurtzi, ha utilizado el gesto político de Isabel Díaz Ayuso para reclamar apoyo político y social a su objetivo de dar un "salto" en el uso del euskera en los próximos dos años. Dicho de otro modo, Pradales y el PNV quieren meter con calzador y adoctrinar para que los vascos usen el euskera "en las casas, los patios de colegios y en los centros de trabajo".

Esto se debe a que de los 15 consejeros vascos, al menos cuatro no dominan el euskera. El consejero de Sanidad Alberto Martínez (PNV) reconoció cuando tomó cargo de su posición hace un año que no sabe euskera y lamentó no poder expresarse en este idioma. En sus comparecencias tanto parlamentarias como en eventos públicos lee algunos párrafos en euskera y sigue los debates parlamentarios con pinganillo.

Su compañera de partido y consejera de Agricultura Amaia Barredo muestra un perfil similar. El currículo de Barredo en la página oficial del Gobierno vasco obvia cualquier referencia al conocimiento y uso del euskera, a pesar de que es una de las 'banderas' del Ejecutivo de Pradales. Los consejeros socialistas de Justicia María Jesús San José y de Turismo Javier Hurtado tampoco son capaces de hablar en público en euskera y siguen los debates parlamentarios con los auriculares del servicio de traducción.

Ataques a Ayuso

El lehendakari Pradales decidió utilizar el español en los momentos previos al inicio de la Conferencia de Presidentes y solo el euskera durante su intervención consciente del anuncio realizado por la presidenta de la Comunidad de Madrid. Desde la decisión de Isabel Díaz Ayuso de ausentarse, Pradales ha vinculado este gesto político con la dictadura franquista y lo ha utilizado como "una falta de respeto a un pueblo".

El lehendakari anunció este lunes en Bilbao la puesta en marcha un plan para arrinconar al español y para dar un "salto" en el uso del euskera que supondrá reformas legales para censurar el castellano. Una de las más controvertidas afectará a las condiciones de acceder a las administraciones vascas después de que una veintena de sentencias hayan tumbado ofertas de empleo público reservadas casi exclusivamente para euskaldunes.

Sindicatos separatistas exigen que en todas las plazas públicas se pida el euskera y alcaldes del PNV y los proetarras de Bildu han lanzado ataques contra los magistrados para denunciar una presunta campaña judicial para perjudicar a los vascos que hablan euskera.

Según los datos que ayer hizo públicos Pradales, entre los vascos de más de cinco años son casi 898.000 los que entienden y hablan bien en euskera cuando en 1991 eran 532.000. "Hoy somos casi 366.000 personas más", celebró Pradales que, en la intimidad con sus consejeros, utiliza el español. Sin embargo, no hizo mención al dato conocido hace una semana en el que el 72,4% de los vascos prefiere ser atendido en español en la sanidad pública. Un dato aportado por su propio gabinete. Lo que confirma que mientras el separatismo vasco no deja de intentar adoctrinar y meter el euskera con calzador, cada vez son más los vascos que utilizan el español.