El Gobierno admite el deterioro de la imagen exterior por la corrupción pero culpa al PP

Se acabó el idilio de la prensa extranjera con Pedro Sánchez. Si hace unos años, Financial Times le bautizó como "Mr Handsome", ahora no hay semanas sin críticas al presidente del Gobierno español en los principales diarios extranjeros. The Telegraph abrió la veda al acusar al Gobierno de llevar a cabo un experimento con las renovables y provocar que España se fuera a negro durante 11 horas. Una información que sentó mal en la Moncloa que acusaron al diario londinense de no haber contrastado la información al citar sólo fuentes comunitarias.

A los pocos días, The Times, recogía la negativa del Ejecutivo a rectificar el bulo sobre un intento de magnicidio contra Sánchez. No era una excepción. Esta semana volvían a la carga con un extenso artículo en el que el prestigioso diario británico preguntaba si Sánchez "puede escaparse de los escándalos que amenazan con desbordarlo". Entre medias, artículos en el Financial Times, Euronews o Euroactiv haciéndose eco de las presiones de España para que Europa acepte el uso del catalán.

En Moncloa admiten su "preocupación" porque esta imagen "está calando en medios internacionales". Aunque ven detrás de todo "una estrategia del PP" para "difamar al Gobierno", como principal mano negra. Esta es una estrategia que ya les funcionó tras la negativa de la Unión Europa a hacer oficial el catalán y con la que consiguieron cerrar filas con Junts pese al fiasco. En el Gobierno culparon a Feijóo de haber presionado a los ejecutivos conservadores de la Unión, pero lo cierto es que el rechazo a hacer oficial una lengua regional es algo que va más allá de los populares y atrae a Gobiernos de todo signo.

Ahora el objetivo de Moncloa es evitar que cale entre los Gobiernos comunitarios la imagen de un Sánchez preso de sus socios y de los escándalos que le cercan. "Los primeros ministros saben la realidad. Saben que esto no es una dictadura, ni un Gobierno corrupto", se defienden fuentes del Ejecutivo.

Sin embargo, el deterioro de la situación política en España será motivo de debate en el Parlamento europeo, lo que eleva la presión sobre Pedro Sánchez a nivel internacional. El procesamiento del fiscal general y la corrupción formarán parte del orden del día en el Pleno que se celebrará el próximo miércoles, y que llevará por título "salvaguardar el Estado de Derecho en España: Garantizar una Fiscalía independiente y autónoma para combatir el crimen y la corrupción".

El Pleno tendrá lugar en plena cascada de noticias en la prensa extranjera sobre los escándalos que acorralan al Ejecutivo. El último, The Times, que llega a calificar a Pedro Sánchez como "el galgo de Paiporta". Antes, Financial Times o Euronews se han hecho eco de la situación de García Ortiz, del apagón o del bulo de la bomba-lapa. Una situación que mina día a día la imagen del presidente, quien antes gozaba de buena consideración en el exterior.