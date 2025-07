Exmagistrados del Supremo renuncian a la máxima distinción judicial después de que Bolaños condecorara a Zapatero

Dos exmagistrados del Tribunal Supremo (TS) han renunciado a la máxima distinción judicial, la cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, tras la condecoración del Gobierno de Pedro Sánchez al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Además de a título póstumo, al exconcejal socialista madrileño y secretario de Movimientos Sociales del PSM-PSOE Pedro Zerolo.

Tanto Antonio Salas Carceller, exmagistrado de la Sala Civil del Tribunal Supremo, como Javier Borrego, exmagistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo han decidido rechazar esta condecoración tras ser premiado Zapatero con dicha distinción judicial. La información de los dos exmagistrados ha sido adelantada por Okdiario.

No son los únicos en demostrar su enfado con el Ejecutivo. Y es que, además de las manifestaciones secundadas por miles de magistrados para mostrar su indignación por la Ley Bolaños, los jueces no dan crédito a esta ofensa y consideran que existen jueces, fiscales, catedráticos y abogados que merecen este reconocimiento y no se les ha otorgado, mientras que a Zapatero sí.

"Zapatero es corrupción, engaño y traición"

Del mismo modo que los dos exmagistrados del Supremo, Raimundo Prado Bernabéu, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha anunciado su renuncia. También Daniel Portero, presidente de la asociación Dignidad y Justicia e hijo del que fuera fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Luis Portero, asesinado por la banda terrorista ETA en Granada en el año 2000.

Prado Bernabéu lo anunció en redes sociales: "Después de saber que Zapatero entra en esta orden, mañana voy a enterarme de cómo puedo renunciar a la mía". Algo más contundente fue Portero, quién mostró su gran enfado en redes sociales: "mientras Zapatero tenga la distinción de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, el fiscal jefe del TSJA asesinado por los protectores de Zapatero renuncia a esta condecoración".

Todo gran jurista debe renunciar a esta gran condecoración hasta que se restablezca la normalidad en nuestro país. Zapatero es símbolo de la corrupción, del engaño, de la traición y de la protección de regímenes asesinos, terroristas y narcotraficantes. Mientras ZP tenga la… pic.twitter.com/ESDoMirrff — Daniel Portero (@daniel_portero) June 25, 2025

Es más, para Portero, "todo gran jurista debe renunciar a esta gran condecoración hasta que se restablezca la normalidad en nuestro país", e insta "al resto de grandes juristas a que tomen esta medida cautelar mientras este ínclito personaje porte esta distinción concedida por el más que corrupto gobierno actual". Según él, "Zapatero es símbolo de la corrupción, del engaño, de la traición y de la protección de regímenes asesinos, terroristas y narcotraficantes".

"Vergüenza ajena"

Otras voces judiciales también han sido muy duras con el Gobierno. La abogada Marta Antuña explica que "a mi padre, Agustín José Antuña Alonso, le concedieron la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort. Recuerdo su emoción y agradecimiento. Sinceramente, me produce un decepcionado asombro que se la concedan también al señor Zapatero".

También Elena Mantilla, directora general de Madrid Excelente, quién explicó en redes sociales que su padre recibió la Gran Cruz en 2005, pero él "redactó, entre otras leyes, la Ley Concursal, un texto clave que ha salvado miles de empleos en los peores momentos económicos", por lo que recibe con gran descontento que condecoren a Zapatero.