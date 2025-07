El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el socialista José Félix Tezanos, ha salido en defensa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del PSOE este miércoles asegurando que el caso Koldo –por el que están imputados dos exsecretarios de Organización del PSOE se encuentran imputados y un encarcelado preventivamente— es un "montaje".

En este sentido, el presidente del CIS ha especulado sobre las investigaciones judiciales asegurando que puede haber un "montaje", ya que, a su juicio, hay que esperar al avance del procedimiento judicial para saber si los imputados son o no "corruptos". Así, ha desdeñado los "notabilísimos" indicios que el Tribunal Supremo ha apreciado sobre la trama corrupta en la que Santos Cerdán, que hasta hace 20 días el número tres de Sánchez en el PSOE, sería el cabecilla.

"Habrá que esperar a la resolución final de los casos para ver si son corruptos o si estamos ante un montaje", ha espetado el sociólogo en los cursos de verano de la Universidad Complutense (UCM) en el municipio de San Lorenzo de El Escorial antes de aseverar que "no es imposible que estemos ante un montaje".

Tezanos dice que el caso Koldo podría ser "un montaje": "Habrá que esperar" Además, el presidente del CIS ha defendido a Pedro Sánchez y defiende que no se hagan elecciones hasta 2027 cuando termine la legislatura

El ‘experto’ en sondeos también ha salido en defensa del presidente del Gobierno. Preguntado si Sánchez debería asumir responsabilidades tras los nombramientos de Cerdán y Ábalos como secretarios de Organización en el PSOE, Tezanos ha respondido que el jefe del Ejecutivo "ha pedido disculpas" por ello.

Tezanos no quiere elecciones

En este sentido, Tezanos quiere que siga Sánchez en La Moncloa. Por ello, el presidente del CIS defiende que no se hagan elecciones hasta 2027 (por si gana la derecha y pierde su puesto de trabajo). "Las elecciones siempre se deben hacer en el momento en que deben realizarse. Todos los países civilizados hacen elecciones en tiempo cierto, no en tiempo incierto". Según él, "hay una costumbre, que ya la practicó el presidente Trump, cuando perdió las elecciones, al decir que quería elecciones porque no tenía derecho a ganarlas el otro candidato. Eso es una forma de proceder incorrecta", ha explicado Tezanos.

También considera que las democracias "sólidas" son las que convocan elecciones legislativas cada cuatro años, al margen de "que a uno le vaya bien o mal" en las encuestas (las cuales nunca acierta el CIS de Tezanos). "Las elecciones no se convocan por las encuestas, sino que los países democráticos tenemos que acostumbrarnos a hacerlas inciertamente en los tiempos que corresponden. No se pueden hacer elecciones cada año o cada dos años", ha criticado Tezanos.

En su línea de favorecer a la izquierda en las encuestas, Tezanos ha detallado que la "bajada del PP en los sondeos supone un mayor equilibrio en la distribución general de los resultados". Y es que, a pesar de los casos de corrupción que acechan al Ejecutivo, el presidente del CIS sigue convencido de que el repunte del PSOE en la última encuesta del organismo, con una expectativa del 34,3%, se debe en realidad a una bajada de los de Génova 13.

Bien es cierto que también ha detallado que los resultados podrían variar después de la trama del caso Koldo. Cree que los casos de corrupción del Gobierno "tendrán algún efecto" en los siguientes sondeos. Eso sí, explica que no sabe si se tratará de algo puntual o si la tendencia que da victoria aplastante a la derecha continuará en los próximos años.