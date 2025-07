El catedrático que se proclama "número 1 en violencia de género", acusado de abusos sexuales por 14 mujeres

14 mujeres han enviado una carta al rector de la Universidad de Barcelona (UB), Joan Guàrdia, denunciando un patrón de abuso de poder y coerción sexual por parte de Ramón Flecha, catedrático emérito de Sociología. Los hechos abarcan más de tres décadas, en las que Flecha ejerció como profesor, investigador y director del centro de investigación CREA (Community of Research on Excellence for All), especialista en desigualdades sociales y violencia sexual en el ámbito universitario.

La carta, enviada por el despacho de abogadas que representa a las denunciantes, solicita información sobre si existen antecedentes registrados sobre contactos sexuales entre Flecha y miembros del grupo CREA. También se pide conocer qué medidas, en su caso, ha adoptado la institución.

Según el documento, Flecha habría iniciado contacto académico con jóvenes estudiantes, becarias o doctorandas, y desde su posición jerárquica les ofrecía integrarse en proyectos, orientarles en el doctorado o vincularlas a departamentos universitarios. Las reuniones se daban en el marco de tutorías o encuentros informales (cafés, citas), durante los cuales traspasaba los límites profesionales con preguntas íntimas y supuestos análisis psicológicos.

Por su parte, la Universidad de Barcelona confirma que ha respondido a la carta enviada por las abogadas, pero no ha abierto una investigación interna porque no considera que exista, de momento, una denuncia formal.

"Eras su chacha"

Los testimonios han sido recogidos por elDiario.es, junto RTVE Noticias, Ràdio 4-RNE e Infolibre, que han recopilado y contrastado el testimonio de varias mujeres que describen un comportamiento que terminaba en contacto físico, relaciones sexuales simultáneas con varias mujeres, e incluso tareas personales: limpiar su casa, cocinar, preparar presentaciones, plancharle camisas, hacer la compra o llevarle el coche a lavar, muchas veces pagado por ellas mismas. Algunas afirman que no podían negarse: "Si ibas con él, estabas a su servicio".

Todas apuntan a que Flecha mantenía una relación de autoridad directa como director de tesis o miembro de tribunales evaluadores, lo que dificultaba la negativa y generaba miedo a represalias. "Te jugabas tu reputación", afirma una excolaboradora. "Sabías que si ibas con él, eras su chacha".

Denuncias anteriores

La UB admite que ya recibió denuncias contra Flecha y contra CREA en 2004 y 2016. La primera hacía referencia a la gestión de becas y funcionamiento interno; la segunda, aludía a comportamientos sectarios y abusos psicológicos. La Fiscalía archivó ambas por falta de pruebas y porque los hechos habían prescrito.

En 2006, aunque Flecha dejó oficialmente la dirección de CREA, numerosos testimonios aseguran que siguió ejerciendo control sobre el grupo. De hecho, en el expediente de 2004 ya figuraba el relato de una mujer que mantenía relaciones sexuales con él mientras este decidía sobre becas y proyectos.

Se define como el número 1 en violencia de género

Ramón Flecha ha negado todos los hechos que se le atribuyen. En redes sociales se ha presentado como "víctima" de una campaña en su contra, asegurando que estos ataques se deben a su compromiso con la denuncia de la violencia de género. En su cuenta de X escribió: "Siempre que he apoyado a víctimas, quienes las agreden me han amenazado con destruirme inventando lo que fuera necesario".

A preguntas sobre si encargaba tareas personales a sus alumnas o mantenía relaciones con ellas, Flecha respondió que "nunca ha sucedido con subordinadas ni ha habido sexo ni masajes", y lo califica todo como parte de una campaña de difamación.

Ramón Flecha es catedrático emérito de Sociología y ha sido reconocido por sus publicaciones sobre educación y género. Ha participado en proyectos europeos y es autor de títulos como "Las nuevas masculinidades alternativas" o "Acoso sexual de segundo orden". En sus redes se autodefine como el "Científico nº 1 en Gender Violence".