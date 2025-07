Camps reúne a medio millar de personas en la presentación de su candidatura a liderar el PPV

Francisco Camps ha dado a conocer públicamente sus intenciones de liderar el PP de la Comunidad Valenciana, tal y como avanzó Libertad Digital, con el objetivo de recuperar las mayorías absolutas que cosechó hace años, antes de la existencia de Vox. El acto celebrado en el Palau Alameda reunió a más de 500 personas. Un lugar simbólico donde Camps celebró, precisamente, sus cinco mayorías absolutas.

Durante su intervención, Camps aseguró que "tras meses de encuentros y más de 80 actos con militantes en pueblos y comarcas de toda la Comunitat Valenciana, he sentido el apoyo y el cariño de la militancia, y por eso hoy estoy aquí. Este proyecto nace de vosotros, no responde a coyunturas nacionales ni a desgraciados acontecimientos. Es un paso legítimo, fruto de la convicción y del respaldo de la base del partido".

Tuvo, además, un emotivo recuerdo a la exalcaldesa de València, Rita Barberá, de quien dijo que no permitirá que "caiga en el olvido todo lo bueno que hizo por esta ciudad". Aseguró que "todo el mundo tiene cabida" en su propuesta, incluidos los actuales cargos del partido, a quienes abrió expresamente la puerta para sumarse. El que fuera presidente valenciano aseguró que su proyecto no tiene por objetivo ir contra nadie y mostró su respaldo a la dirección nacional del PP de Alberto Núñez Feijóo.

La iniciativa de Camps no es vista con buenos ojos en el Gobierno de Carlos Mazón, donde aseguran que "es momento de unidad y cierre de filas", no de "provocar división". El presidente valenciano no ha confirmado todavía si tiene intenciones de repetir en el cargo, en una batalla para la que todavía no hay fecha y que se tendría que celebrar, según Estatutos, en los cuatro meses posteriores al Congreso Nacional del pasado fin de semana. La dirección nacional puede, en cualquier caso, posponer el congreso regional.