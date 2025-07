Entrevista con Carlos Cuesta, director adjunto del grupo Libertad Digital, con motivo de la publicación de su nuevo libro, El número 1. Sánchez y el desafío totalitario a la democracia española (La Esfera de los Libros).

Con Cuesta repasamos toda la "órbita pestilente de corrupción" que afecta a Pedro Sánchez y al PSOE. Dice el autor "todos están en me lo llevo crudo" y en "me aprovecho de la administración del Estado". Habla de "las tres ganaderías del partido socialista para meter empresas" para el cobro de comisiones: la de Santos Cerdán, ahora en prisión, la de José Luis Ábalos, imputado en el caso Koldo, y la del ex ministro José Blanco. Los tres fueron Secretarios de Organización del PSOE.

Sobre Sánchez dice que "es el alumno aventajado de lo peor que hemos visto en el socialismo" y de su situación límite desde hace meses cree que "si no fuera presidente del gobierno en estos momentos estaría imputado" o que "en un país serio donde los votantes no fueran hooligans este señor habría caído". Tiene claro que "debería ser un ser de luz para no estar pringado en todo". Sobre su pasado se pregunta: "Llamadme loco pero, ¿de verdad, alguien que venía de un entorno familiar de gestión de saunas y prostíbulos iba a ser lo mejor para España?".

Cuesta afirma que "nunca hemos visto una capa de gobernantes que desafíen más la ley, atenten más contra España y sean más maleducados, más soberbios y más horteras".

Pedro Sánchez fue elegido en el año 2022 el primer presidente español de la Internacional socialista. ¿Qué importancia tiene? En la entrevista se explica cómo "compró" el puesto y su relación con Venezuela. De esta otra investigación judicial abierta, relacionada con Víctor de Aldama y el dinero procedente de los bonos de petróleo venezolano, el autor dice que "es imposible que Sánchez no tuviera una advertencia del CNI de que estábamos metiendo petróleo de una narco dictadura".

A la pregunta de qué sabe del hermano del Sánchez, el que se hacía llamar David Azagra, bromea: "puede que esté componiendo la segunda parte de la danza de las chirimoyas o el baile de los melones, o el twist de los merengues". Lo que tiene claro es que "no va a ser es una estrella de la música".

Felipe González, "de aquellos polvos..."

También recuerda la historia del PSOE, un partido "que no cree en la democracia", tiene un "mal congénito". Cuenta que a Felipe González, ahora convertido en "héroe de segunda oportunidad", y "a los socialistas cuando les llegó el premio gordo, entrar en Unión Europea, se les abrieron los ojos y dijeron: "dinero, dinero, dinero". Ahí empezó toda la retahíla de los casos de corrupción". "De aquellos polvos, estos lodos", añade. E ironiza… "El cuento maravilloso que nos han contado de hadas rojas de un PSOE de cien años de honradez… sí, en el metaverso".

Y aunque Sánchez "nos está endeudando a 200 millones por día para mantenerse en el poder" no es sólo una cuestión de "dinero" sino de "destrucción de las bases del Estado de Derecho y de la democracia", porque "el PSOE se ha convertido en una maquinaria que para mantenerse en el poder" y, para ello, "necesita llevar a cabo una dinámica de destrucción de los contrapoderes". Continúa: "Con nuestros impuestos compran a separatistas y etarras".

De uno de los socios del gobierno, el PNV, cree que son los "contadores de nubes más prolongados de su historia no se enteran de nada, les están robando la merienda mientras se enroscan la boina".

A la oposición: "¿Os importaría espabilar?"

Sobre la oposición dice que si algo se le puede echar en cara es "no saber a qué enemigo se está enfrentado", el "PP no se ha dado cuenta de que Pedro Sánchez está dispuesto a pactar con el diablo para permanecer en el gobierno, y no lo digo de forma metafórica". Añade que Sánchez "está yendo contra un sistema que se llama democracia liberal". Acaba recordando aquella foto de Colón de 2019 en la que posaron juntos, pero no revueltos, los tres partidos de la oposición liderados en aquel momento por Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal. Les pide: "¿Os importaría pelear juntos? ¿ Os importaría espabilar?".

El director adjunto del grupo Libertad Digital apela a todos los españoles: "No es una cuestión ideológica es un destrozo del marco en el que tiene que convivir cualquier ideología que sea legal y que aspire a un Estado de Derecho" y en este sentido dice "hay colectivos que se creen que la izquierda les protege. No es verdad".