Llach, Borràs y unos amigos se hacen una foto en el MNAC para "defender" las pinturas de Sijena

Espectáculo independentista. Unas veinte personas se han apostado en las puertas del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) para mostrar su rechazo a la devolución de las pinturas murales del Monasterio de Sijena, cuyo operativo comienza este mismo lunes. Técnicos designados por el Gobierno de Aragón tienen previsto acceder a las dos salas del museo donde están expuestas al público las pinturas murales que fueron arrancadas de la sala capitular del Monasterio de Sijena en agosto de 1936, después de que un grupo de milicianos anarquistas incendiara el cenobio.

Los concentrados responden a una llamada de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), que ha distribuido dos imágenes de la protesta. Aparecen Lluís Llach, presidente de la ANC, Jordi Domingo, presidente del Consell de la República (ambas entidades atraviesan sendas crisis con dimisiones en bloque), la expresidenta del parlamento catalán condenada por corrupción, Laura Borràs, los diputados de Junts Francesc de Dalmases, Ennatu Domingo y Agústí Colomines, y una docena más de personas. Exhiben carteles en los que denuncian un supuesto expolio a Cataluña y piden que las pinturas sean consideradas patrimonio universal. "Resistimos en las puertas del MNAC. Defendemos las pinturas de Sijena. Basta de expolio. Independencia", dice el mensaje de la ANC en la red social X.

⬛⬜ Resistim a les portes del MNAC! Defensem les pintures de Sixena! Prou espoli! Independència! pic.twitter.com/GPMSPmlC88 — Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) July 28, 2025

Illa arremete contra Azcón

La protesta tiene lugar pocas horas después de que el presidente de la Generalidad catalana, Salvador Illa, arremetiera contra el presidente aragonés, Javier Azcón, quien en una entrevista en La Razón aseguraba que había hablado con el líder socialista catalán para pedirle que cumpla la sentencia. "Es verdad que me dijo que iban a colaborar. Lo que pasa es que luego hemos visto que la actitud de la Generalidad, del Ayuntamiento y del Ministerio de Cultura, que son quienes forman el patronato del MNAC, ha sido radicalmente la contraria", manifestó Azcón.

Illa replicó desde Pekín que Azcón "tendría que dar las gracias a Cataluña y al MNAC por haberlas preservado", en alusión a la extracción y traslado de las pinturas que en 1936 realizó el arquitecto Josep Gudiol en nombre de la Generalidad republicana.

Azcón también acusó a Illa de no decir la verdad: "La experiencia que he tenido no ha sido positiva. Cuando ha venido a Aragón y hemos hablado de este asunto concreto, me ha dicho una cosa y luego ha ocurrido la contraria. Hay dos posibilidades, que me mintiera o que no controle los organismos de Cataluña. Las dos son negativas". Illa ha contestado que "yo no miento, él tal vez sí".