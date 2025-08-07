Juan Carlos Peinado ha requerido al Gobierno que informe de si Begoña Gómez tiene alguna dirección de correo electrónico oficial. En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado que investiga a la mujer de Pedro Sánchez acepta la petición de las acusaciones populares de que se investigue "la posible existencia de un correo electrónico oficial de Presidencia del Gobierno a nombre de Begoña Gómez" y pide a Moncloa que se lo comunique.

Peinado entiende que es "útil y pertinente conocer la posible existencia de un correo electrónico que pudiera ser utilizado por la citada investigada y cuya denominación sería 'bgomez@presidencia.gob.es'".

"Se considera necesario –sigue el texto– conocer la existencia de cualquier medio utilizado para comunicarse con distintas empresas que colaboraron con la Cátedra de Trasformación Social Competitiva dirigida, inicialmente por la investigada María Begoña Gómez Fernández, y posteriormente codirigida, junto con otro profesor", señala.

No llama a Aldama, pero le invita a ir a la AN

En el mismo auto Peinado rechaza llamar como testigo a Víctor De Aldama, el empresario relacionado con varios casos de corrupción que afectan al Gobierno. El magistrado recuerda que la Audiencia Provincial de Madrid resolvió que para que puedan ser investigados algo que tenga que ver con el rescate de Air Europa tienen que aparecer "hechos nuevos".

Según Peinado, una "referencia de manera tangencial" sobre el rescate de la aerolínea que hizo Aldama en una entrevista "aun cuando fuera para relacionarlo con hipotéticos beneficios para la cátedra, no comporta, 'per se', que esos comentarios impliquen la existencia de hechos nuevos".

"Cuestión distinta sería, que, como se supone que afirma en la entrevista, está dispuesto en poner en conocimiento de un órgano judicial determinados hechos" y pida comparecer ante el juzgado que actualmente investiga la causa en la que tiene la condición de investigado" en la Audiencia Nacional (AN) por el 'caso hidrocarburos' y allí "ponga de manifiesto lo que estime conveniente", añade.

El instructor agrega que si el magistrado de la AN "así lo considera", puede deducir "el correspondiente testimonio y su remisión" a su juzgado de Plaza de Castilla.

"O bien, que comparezca ante un fedatario público, realizando las manifestaciones que considera relevantes, y en su caso fueran aportadas y valoradas, sobre la necesidad o conveniencia para que sea citado como testigo, y en ese supuesto se adoptaría la decisión que se estime adecuada", expone Peinado.

El auto responde a la petición de las acusaciones populares en la causa, pidiera su declaración como testigo para "arrojar más luz sobre el posible tráfico de influencias" de la esposa del presidente del Gobierno "en el contexto de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva" que dirigió.

Confirmación clave

Este mismo miércoles se ha hecho público también que la empresa Arsys Internet ha confirmado que el dominio 'transformatsc.org', vinculado a la plataforma del 'software' de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) investigada en el caso estaba registrado a nombre de Begoña Gómez.

En un escrito remitido al juzgado, Arsys confirma que el dominio 'transformatsc.org' y su correspondiente servicio de correo electrónico han sido dados de baja en la ficha de cliente Begoña Gómez. Con este escrito la empresa cumple con el requerimiento judicial para esclarecer quién contrató los servicios vinculados a la cátedra de Transformación Social Competitiva que dirigió Begoña en la UCM.

Gestión transferida a Begoña

La empresa digital precisa que el dominio fue dado de alta en septiembre de 2022, acompañado de un servicio de correo profesional que únicamente permitía crear cuentas de correo electrónico, sin incluir alojamiento web. Según Arsys, el servicio fue inicialmente contratado por Blanca de Juan, identificada como una de las coordinadoras de la cátedra, y posteriormente la gestión fue transferida a Begoña Gómez.