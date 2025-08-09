Sumar en la encrucijada: ¿tiene algún futuro la plataforma creada para Yolanda Díaz?

Esta semana hemos conocido la dimisión de sus cargos orgánicos –no así de su condición de diputado– de Carlos Martínez, un político no muy conocido pero relevante dentro de la estructura de Sumar: era uno de los dos coordinadores de la coalición, nombrados para que pareciese que Yolanda Díaz asumía alguna responsabilidad por la debacle que fue su resultado en las elecciones europeas. Además, se le consideraba el "gurú económico" del partido, lo que ya nos deja claro que mucha idea de economía no tiene, si nos permiten la broma.

No es el único caso: en sólo dos años de legislatura la organización de la vicepresidenta y ministra de Trabajo ha perdido, por diversas razones, a varias de sus figuras más relevantes: Marta Lois, Íñigo Errejón, Elisabeth Duval… eso sin contar con la fuga en bloque de Podemos o el adiós de la diputada de Compromís Àgueda Micó, ahora en el Grupo Mixto.

La sensación de que es un partido en caída libre se acentúa cada día y, desde luego, es refrendada por las encuestas: los de Yolanda Díaz han visto como el PSOE les arrebataba una parte importante de su intención de voto y ni siquiera con el PSOE en sus horas más bajas logran recuperarse.

Y, otra buena parte se la está arrebatando Podemos: en la media de encuestas que publicábamos en Libertad Digital el partido morado se acerca a Sumar y ya sólo está a unas décimas. Si algún día se produce el sorpasso la debacle puede ser total en lo político e incidir todavía más en el descalabro demoscópico.

Además, de todo lo anterior, los de Yolanda Díaz tiene un panorama político muy complicado ante ellos. Hay dos elementos clave de su electorado en los que la realidad juega en su contra y en los que, además, Podemos está poniendo toda la carne en el asador: el aumento de gasto militar, que se ponga Sánchez como se ponga España tendrá que acometer antes o después, y el tema de la corrupción. Son dos cuestiones en las que ser parte del Gobierno – y no querer dejar la poltrona bajo ninguna circunstancia, claro – dejan a Sumar sin margen de maniobra, mientras los de Montero y Belarra pueden hacer una oposición todo lo brutal que quieran, porque es lo que les pide su electorado.

Todo esto en un ambiente preelectoral en el que está por ver como se configura el espacio a la izquierda del PSOE, que en esta ocasión es casi imposible que acuda a las elecciones unido, al menos de la mano de Yolanda Díaz y su proyecto, lo que podría provocar que muchos –como Izquierda Unida o Compromís, por poner sólo dos ejemplos– cambiasen de caballo cuando empiece a vislumbrarse la línea de meta.

En definitiva, y respondiendo a la pregunta del titular: lo cierto es que Sumar no parece tener ningún futuro y que Yolanda Díaz haría bien en empezar a buscarse un futuro fuera de la política… o quién sabe si dentro del PSOE.

