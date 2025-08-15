Muere el socialista Javier Lambán, expresidente de Aragón

Javier Lambán, presidente de Aragón entre 2015 y 2023 y líder de los socialistas en la región de 2012 a 2025, ha fallecido este viernes a la edad de 67 años, pero sólo dos días antes de cumplir los 68.

Lambán era un histórico del PSOE y en los últimos tiempos fue una de las escasas voces más o menos críticas con Pedro Sánchez dentro del partido, especialmente por lo que se refería a los pactos con los separatistas catalanes.

De hecho, en su último mensaje en la cuenta social X, de hace sólo cinco días, recalcaba que "la más grave corrupción que sufrimos es la mutación de la Constitución, para ir hacia un Estado plurinacional, confederal y desigual".

Gran artículo de Guillermo Fatás en ⁦⁦@heraldoes⁩ con un título muy expresivo. La más grave corrupción que sufrimos es la mutación de la Constitución, para ir hacia un Estado plurinacional, confederal y desigual. Gracias al profesor por citar un reciente artículo mío pic.twitter.com/5K3RdT8dS9 — Javier Lambán (@JLambanM) August 10, 2025

Con cáncer desde 2021

Lambán anunció el 15 de febrero de 2021 que padecía un cáncer de colon y en sus últimas apariciones públicas tenía un aspecto visiblemente desmejorado.

Nacido en Ejea de los Caballeros en 1957, entre otros cargos públicos Lambán fue también alcalde de su localidad natal, presidente de la Diputación de Zaragoza y senador.

Azcón, "consternado"

El actual presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha sido el primero en reaccionar al fallecimiento de Lambán, emitiendo un comunicado en que se dice que "ha recibido con consternación la noticia de la muerte del expresidente Javier Lambán".

Azcón ha destacado que el que fuera su rival en las urnas "desempeñó un papel decisivo en la política aragonesa y española, dedicando su vida al servicio público con compromiso, diálogo y defensa de los intereses de Aragón.

Además, recalca que "desde el Gobierno de Aragón se transmite el más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros, así como a todas las personas que tuvieron la oportunidad de trabajar con él y compartir su vocación de servicio".

Pedro Sánchez: "Una huella imborrable"

También el presidente del Gobierno ha lamentado la muerte de Lambán y ha destacado la "huella imborrable" que han dejado "su trayectoria y compromiso.

Recibimos con gran pesar la noticia del fallecimiento de Javier Lambán. Su trayectoria y compromiso dejan una huella imborrable. Mis condolencias a su familia y seres queridos. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 15, 2025

"Recibimos con gran pesar la noticia del fallecimiento de Javier Lambán. Su trayectoria y compromiso dejan una huella imborrable", ha escrito Sánchez en su cuenta de X.

Pedro Sánchez termina su mensaje trasladando sus condolencias a su familia y seres queridos.

Feijóo: "Sobre todo, un hombre de fiar"

También el líder del PP ha querido lamentar púbicamente la muerte del socialista aragonés con un mensaje en X en el que ha dicho que siente "muchísimo la muerte de Javier Lambán: un servidor, un socialista coherente y, sobre todo, un hombre de fiar".

Siento muchísimo la muerte de Javier Lambán: un servidor, un socialista coherente y, sobre todo, un hombre de fiar. Para mí fue una gran suerte coincidir con él en el ejercicio de la política. Discutimos, coincidimos y pactamos, pero lo más importante es que fuimos amigos. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) August 15, 2025

Alberto Núñez Feijóo asegura que para él fue "una gran suerte coincidir con él en el ejercicio de la política" y que "discutimos, coincidimos y pactamos, pero lo más importante es que fuimos amigos".