Turbulencias en el PSOE: 33 diputados han renunciado a su escaño durante esta legislatura

Ábalos y Cerdán, Cerdán y Ábalos. Dos políticos que han ocupado más titulares que escaños en el Congreso. Ambos han sido apartados por el PSOE y, mientras Santos Cerdán se encuentra en prisión en Soto del Real, José Luis Ábalos mantiene su acta de diputado en el Grupo Mixto pese a ser expulsado del partido y haber sido imputado por pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación en el caso Koldo. La trama de corrupción de los socialistas se ha llevado por delante a las dos manos derechas de Pedro Sánchez. Con Ábalos, el PSOE ha perdido un diputado, pero junto a Cerdán, otros 32 socialistas han renunciado a su escaño desde que comenzó la legislatura en agosto de 2023. Todo apunta a que la próxima será María Jesús Montero. La vicepresidenta y ministra de Hacienda será una de las nuevas bajas que se contabilizarán en los próximos meses, ya que tendrá que renunciar a su acta para poder ser candidata en las elecciones andaluzas.

Santos Cerdán leyó desde su escaño el informe demoledor de la UCO (Unidad Central Operativa) que lo situaba como pieza clave de la trama de crobo de mordidad por la adjudicación de obras públicas. Lo leyó en su teléfono móvil sin inmutarse mientras continuaba el Pleno. Justo después Pedro Sánchez le exigió su dimisión. Su renuncia como diputado es una de las 54 que se han producido desde el inicio de la legislatura hace ahora dos años. Así, el 15,4% de los 350 representantes elegidos por los españoles en las urnas han sido sustituidos por los candidatos que iban detrás de ellos en las listas.

Errejón, Aitor Esteban y Noelia Núñez

Junto con la de Cerdán, otra baja que ha causado un gran impacto mediático durante este curso ha sido la de Íñigo Errejón, en su caso, tras ser acusado de violencia machista. La actriz Elisa Mouliáa presentó formalmente una denuncia por agresión sexual, un procedimiento judicial que sigue en curso.

Otra salida destacada ha sido la de Aitor Esteban, que en marzo se despidió del Congreso después de 21 años como diputado y 12 como portavoz del PNV. Ahora ha asumido el reto de presidir un partido que conserva intacto su poder en el País Vasco y su influencia en Madrid, pero con los proetarras pisándoles los talones.

Noelia Núñez también renunció a su escaño en julio tras verse obligada a reconocer que no tiene los títulos universitarios que había puesto en sus currículums desde que había iniciado su carrera en la administración pública como concejal del Ayuntamiento de Fuenlabrada. "Creo que pedir perdón no es suficiente", reconoció Núñez, que presentó su renuncia en un gesto de ejemplaridad frente a otros partidos: "No, no somos como ellos".

En lo que va de legislatura también se han producido 12 sustituciones en el grupo parlamentario del PP. Además del recambio de Núñez, se han producido dos destacados: la ex ministra de Sanidad Ana Pastor, que había ocupado un escaño de forma ininterrumpida desde 2004, y que fichó por una compañía aseguradora, y Esteban González Pons, en su caso para incorporarse a la candidatura del Parlamento Europeo.

Además de la de Errejón, en Sumar se han contabilizado otras tres bajas y en Vox, ERC, Junts, Bildu solo una. De este modo, en el ecuador de la legislatura se ha renovado ya el 15% de los 350 escaños del hemiciclo.