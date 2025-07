Noelia Núñez anuncia que dimite "de todos" sus "cargos orgánicos e institucionales"

Noelia Núñez ha publicado un comunicado en la tarde de este miércoles en el que anuncia que dimite de todos sus cargos. "Asumo toda la responsabilidad de mis propios actos", escribe, y "en coherencia con ello, voy a presentar la dimisión de todos mis cargos orgánicos e institucionales".

La hasta ahora diputada pide "disculpas a aquellos que se sientan decepcionados", pero aclara que "pedir perdón no es suficiente" y que "se siente más tranquila" si contribuye a "recuperar la confianza en la política, tomando en primera persona la más difícil de todas las decisiones posibles". Además, asegura que está "orgullosa de militar en un partido con ese nivel de exigencia" y que "los españoles no merecen otra cosa".

Núñez también aprovecha su comunicado para "dar las gracias a Alberto Núñez Feijóo y a Isabel Díaz Ayuso por su confianza" y les promete "admiración" y "lealtad allá donde esté".

La que hasta hoy era una de las promesas jóvenes del PP dice también que "quien quiera atreverse a dar lecciones de honestidad debería empezar a cumplirlas primero" y que "los niveles de ejemplaridad de mi partido no son como los del PSOE ni los míos se corresponden con los de aquellos dirigentes que practican, aceptan o toleran cualquier tipo de práctica inapropiada o incluso conducta delictiva".

Feijóo: "Es una decisión que le honra"

El comunicado de Núñez ha coincido casi al minuto con una serie de mensajes en su cuenta de X publicados por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en los que ha empezado por asegurar que "las lecciones de ejemplaridad del PSOE no me conciernen porque no puede darlas".

1. Las lecciones de ejemplaridad del PSOE no me conciernen porque no puede darlas. Muchos de los que han atacado sin piedad a Noelia Núñez conviven sin rubor con la total inmoralidad y la mentira hecha persona. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) July 23, 2025

"Muchos de los que han atacado sin piedad a Noelia Núñez – sigue el líder popular– conviven sin rubor con la total inmoralidad y la mentira hecha persona", para asegurar después que el hecho de que "el listón ético de Sánchez y los suyos no exista no significa que los demás debamos modificar el nuestro. Desde luego, yo no lo haré".

Feijó asegura que la dimisión de Noelia Núñez "es una decisión que le honra" pero también se muestra convencido de que "por conductas francamente más graves, e incluso delictivas, el PSOE le habría dicho que aguantase".

"Ni Noelia es como ellos ni yo soy como Sánchez", concluye..